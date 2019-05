Max Brooks világhírű regénye által megálmodott univerzumot igyekszik bővíteni a Saber Interactive gondozta World War Z, amely az egyszerűbb játékmenet ellenére is rekordokat döntöget. Mi is kipróbáltuk.

A sikeresebb videojátékokból néha filmek is születnek, olyan azonban csak ritkán fordul elő, hogy a dolog fordítva történjen. A Quake Champions fejlesztésében segédkező Saber Interactive ennek ellenére úgy döntött: játszható verziót készít a 2013-ban mozikba került, könyv formájában pedig már 2006-ban megjelent, és igen sikeres World War Z-ből.

Az évekig tartó munka gyümölcse csak néhány napja érett be, ám ilyen eredményre valószínűleg kevesen számítottak. A csekély funkciók ellenére a játék gondosan termeli a pénzt: a brit játékeladási lista első helyén nyitott, megelőzve ezzel a korábban dobogós The Division 2-t, kis idő múlva pedig az 1 milliós határt is átlépte. (A szám alatt az eladott digitális és dobozos verziót értik, összesen, minden platformot figyelembe véve.)

Mint a film

A hasonló címmel készült mozifilm és könyv után a játszható World War Z sem szól másról. Egy harapás útján terjedő halálos vírus ütötte fel a fejét, amely kis idő múlva globális méretű zombijárványt eredményez. A helyzet rendkívüli súlyossága miatt világszerte kitör a káosz. A játék az események sűrűjébe kalauzolja a felhasználót, akinek csapatával együtt kell boldogulnia: három, akár teljesen idegen emberrel az oldalunkon szállhatunk harcba. A kizárólag kooperatív játékmenettel rendelkező program ennek megfelelően sem hagyományos történet módot, sem egyjátékos kampányt nem tartogat. Még akkor sem, ha a számítógép irányította karakterek (botok) csatlakoznak hozzánk.

© Saber Interactive

De minthogy a játék a látott/olvasott részeket veszi alapul, valami sztoriszerűség azért mégiscsak jut a vásárlónak. Még a helyszínek is ismerősek lehetnek: más és más küldetés miatt Moszkvába, New Yorkba, Tokióba és Jeruzsálembe is ellátogatunk. A közös valamennyi esetében a hullámokban érkező fertőzöttek visszaverése, valamint a túlélés segítése, hogy a csapat – lehetőleg – egy darabban kerüljön a pálya következő részére.

Hentes munka

A játék csomagolásán szereplő 18-as karika, a közeg, valamint a változatosan elhalálozó zombik is egyértelműen jelzik, ez a program még véletlenül sem kiskorúaknak szánt kikapcsolódás. Mondjuk felnőtt ésszel se nagyon értjük, hogyan lehet ilyesmi egyáltalán szórakoztató, de hát csak van valami a programban, ha már több százezren nekifeküdtek.

Órákon át kerestük a választ, ám nem jártunk sikerrel, így kénytelenek voltunk beismerni: a WWZ legalább olyan rétegjáték, mint a Valve fejlesztésében készült, nagyjából azonos körítésű Left 4 Dead, ennél fogva nem is való mindenkinek. A literszámra ömlő vér és repkedő végtagok látványa sokakat elborzaszthat, de van rosszabb is: egy-egy részt mi annyira zavarónak találtunk, hogy jobbnak láttuk kikapcsolni a konzolt. Pedig valószínűleg nem ez az, amit a vásárló egy több ezer forintos szoftvernél át akar élni.

© Saber Interactive

A játék ettől persze még lehet jó, a csapatban való együttműködést például többen is élvezni fogják, ahogy a pályákon működésbe hozható csapdák is megkívánnak valamilyen összejátszást, taktikázást. Ha valami, ez roppant izgalmasnak tűnik. Egy dolog felől azonban nincs kétség: kevés program akad, amely ennyire megoszthatja közönségét, márpedig a WWZ egy ilyen munka. Az esetleges vásárlást ennek szellemében érdemes mérlegelni.

Akkor nem éri meg a pénzt?

Ezt azért nem jelentenénk ki ilyen könnyen. A program a fajtársaihoz képest eleve olcsóbb, a gyakran húszezres határt súroló vételárhoz képest 12 ezer forintba kerül. Utóbbi árcédula a közismerten nem kevés pénzért kapható konzolcímekhez viszonyítva is csábító, főleg, ha azt nézzük: PlayStation 4-re és Xbox One rendszerekre is ennyiért vihető.

© Saber Interactive

Az alacsonyabb ár hátulütője, hogy a játék alapvetően nem kínál túl sok elérhető tartalmat (igaz, a következő hónapokban több újdonság is érkezik), ami pedig van, a szólózáshoz szokott lelkűeknek csalódás lehet. Ha pedig az említett Left 4 Dead egyik részét sem találta a stílusához passzolónak, csekély esélyét látjuk, hogy majd pont a WWZ fog változtatni ezen. (Nekik üzenjük: ennyiből a könyv és a Blu-ray lemezes mozifilm is kijön, sőt, kis szerencsével még marad is egy kevés pénz.)

A közegre viszont aligha mondhatunk rosszat. A fények, az árnyékok, a kietlen és lepusztult városok, többek közt New York is, eszméletlenül néznek ki. Még a karakterek kidolgozottságára sem lehet panaszkodni, döbbenetes részletességgel alkották meg őket.

Verdikt

Nehéz egy konkrét csoportnak szóló játékról úgy objektív ítéletet mondani, hogy közben mi magunk sem szimpatizálunk vele. Talán úgy lehetne ezt leginkább megfogalmazni, hogy próbálja ki mindenki maga, de ahhoz túlságosan rizikós mulatság 12 ezer forintot elkölteni. Így saját tapasztalataink alapján igyekszünk utat mutatni: mi nem éreztünk késztetést, hogy újból elindítsuk, és alighanem lesznek még páran, akik hasonlóképp éreznek majd.

A játékot előítélet-mentes szemmel értékeltük, 10-ből 5 pontot adtunk neki. Ehhez minden negatívumot félretettünk, és kizárólag a fejlesztői munka eredményét vettük figyelembe.

A játékot előítélet-mentes szemmel értékeltük, 10-ből 5 pontot adtunk neki. Ehhez minden negatívumot félretettünk, és kizárólag a fejlesztői munka eredményét vettük figyelembe.