Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.

Az elmúlt egy évtizedben óriásit változott a mobilipar és vele a felhasználói szokások: mára reggeli, ebéd, sőt, néhányan még vacsora közben is mobiljukat lesik, üzennek, töltenek fel egy újabb fotót vagy bejegyzést egy szokatlan élményről.

A jelenséget az iPhone-tulajdonosoknál is tapasztalni, ám az Apple-vezér Tim Cook szerint számukra nem csak a telefon eladása, a vásárlók biztonságban tartása is legalább olyan fontos. Ennek szellemében vezettek be a készülékek használatát korlátozni tudó funkciókat vagy olyan programbeállításokat, amelyekkel a szülők nyomon követhetik és szabályozhatják is csemetéik digitális életét. Tim Cook szerint a dolognak ezzel nincs vége, az ABC Newsnak adott exkluzív interjúban a cégvezető ugyanis úgy fogalmazott, rendszerint kap visszajelzéseket a szülőktől, és úgy látja, ezek közt megvalósítható ötletek is vannak.

Cook az interjúban többször is hangsúlyozta, hogy felelősséggel tartoznak a termékeik iránt, a felhasználókra pedig nem elsősorban vásárlókként tekintenek. Elmondta, hogy dolgoznak egy eljáráson, amely korhatárossá alakít bizonyos alkalmazásokat, és amelyeket így kizárólag szülői jóváhagyással lehet csak újból használatba venni. A képernyő előtt töltött idő csökkentése kapcsán nem közölt részleteket, de sejtelmes utalást tett arra vonatkozóan, hogy valamivel/valamikkel készülnek.

Az interjú másik érdekessége volt, hogy kiderült, Cook maga is iPhone-függő: napjában több mint 200-szor nyúl a telefonjához, amelyre ő maga volt kíváncsi, ezért letesztelte magát. Az eredményen saját bevallása szerint nagyon meglepődött, nem gondolta, hogy ekkora gond van vele.

