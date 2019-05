Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „Lottós Kis Szabóként” ismert Szabó István 18 éves sem volt, amikor megnyerte a főnyereményt. Ez azonban inkább átok volt számára, alkoholista lett, többször megjárta a börtönt.","shortLead":"A „Lottós Kis Szabóként” ismert Szabó István 18 éves sem volt, amikor megnyerte a főnyereményt. Ez azonban inkább átok...","id":"20190513_Megnyerte_a_lottootost_tonkre_ment_az_elete__elmeselte_tortenetet_az_idos_kiskunmajsai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08683de6-61fd-4fe0-b31d-e382e57bc6d1","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Megnyerte_a_lottootost_tonkre_ment_az_elete__elmeselte_tortenetet_az_idos_kiskunmajsai_ferfi","timestamp":"2019. május. 13. 09:36","title":"Megnyerte a lottóötöst, tönkrement az élete – elmesélte történetét a kiskunmajsai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít szolgálatot.","shortLead":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít...","id":"20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d1e0b-d156-4929-ab42-0af26468c49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","timestamp":"2019. május. 13. 09:23","title":"Hivatalos: jövő héten jön a hibridként is támadó új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak a kormány önkénye és korruptsága elleni biztosítékok, a hatalom nem írhatja elő, mit gondoljon a nép. Vélemény.","shortLead":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak...","id":"201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4424f52b-fa21-4f29-a293-9c633263b083","keywords":null,"link":"/itthon/201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","timestamp":"2019. május. 12. 16:30","title":"Horn Gábor: A liberalizmus kínzó hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","shortLead":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","id":"20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cab1fe7-d8b3-47ec-9c42-f1212411e164","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","timestamp":"2019. május. 13. 08:20","title":"Az ablakon ugráltak ki az emberek, amikor kigyulladt egy társasház Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","shortLead":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","id":"20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e2e98-4597-4a2b-8f9b-040ebc75146f","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","timestamp":"2019. május. 13. 10:15","title":"Szélvihar söpört végig Horvátországon, kétszáz ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","shortLead":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","id":"20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed68dd-ea62-4b53-98c9-e5f4b69c3d65","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","timestamp":"2019. május. 13. 14:31","title":"Fél év alatt 1,2 millió eurónyi készpénzt szagolt ki egy német rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ed158-d2cf-42fb-ad16-1141ff78794f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A Los Angeles-i repülőtér utasvizsgálóit ugyancsak meglepte a különleges csomagot cipelő szakács, aki fagyasztott ragadozóhalakkal érkezett az Egyesült Államokba.

","shortLead":"A Los Angeles-i repülőtér utasvizsgálóit ugyancsak meglepte a különleges csomagot cipelő szakács, aki fagyasztott...","id":"20190513_Piranhakat_talaltak_a_vamosok_a_sztarsef_kezicsomagjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ed158-d2cf-42fb-ad16-1141ff78794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815487cf-2c96-4c65-99e6-6c0ed85c1c52","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Piranhakat_talaltak_a_vamosok_a_sztarsef_kezicsomagjaban","timestamp":"2019. május. 13. 17:30","title":"Piranhákat találtak a vámosok a sztárséf kézicsomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]