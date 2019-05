Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak rosszabb lesz. Barátságkutatókkal beszélgettünk arról, miért állunk ilyen rosszul, hogy függ össze a társadalmi kohézió a barátsággal, és tisztáztuk: lehet-e valakinek 5000 barátja?","shortLead":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak...","id":"20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cfdff5-d3b3-4220-988e-05c2a7e43af3","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 11. 20:00","title":"Magyarok vagyunk, elfogynak a barátaink, és csak a telefont nyomkodjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar gazdaságpolitika is; veszélybe került az EU csúcsjelölti rendszere. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar...","id":"20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fae1e-497b-496d-b7b4-f52724a1f065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","timestamp":"2019. május. 12. 07:00","title":"És akkor a nem közszereplő Tiborcz István bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak a kormány önkénye és korruptsága elleni biztosítékok, a hatalom nem írhatja elő, mit gondoljon a nép. Vélemény.","shortLead":"Foroghat a sírjában John Stuart Mill, a liberalizmus atyja, aki már másfél évszázada úgy gondolta, hogy megvannak...","id":"201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4424f52b-fa21-4f29-a293-9c633263b083","keywords":null,"link":"/itthon/201919_a_liberalizmus_kinzo_hianya","timestamp":"2019. május. 12. 16:30","title":"Horn Gábor: A liberalizmus kínzó hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88894954-cbbc-4bc5-98ca-4751981a218e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornahálózat fejlesztésére kapott közpénzt a Mészáros és Mészáros Kft., és úgy tűnik, idősebb Orbán Győző vállalatának az építőelemeit is felhasználják.","shortLead":"A csatornahálózat fejlesztésére kapott közpénzt a Mészáros és Mészáros Kft., és úgy tűnik, idősebb Orbán Győző...","id":"20190513_Meszarosek_munkalatainal_fotoztak_le_Orban_apja_cegenek_termekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88894954-cbbc-4bc5-98ca-4751981a218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca672a80-ac41-4dcb-aebf-806cd44b4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Meszarosek_munkalatainal_fotoztak_le_Orban_apja_cegenek_termekeit","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Orbán apja cégének termékeit Mészárosék munkálatainál fotózták le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","shortLead":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","id":"20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8549db-9d3c-4e52-a660-5c94820da112","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","timestamp":"2019. május. 11. 15:15","title":"Bajszot akasztottak az adóhatósággal Hosszú Katinkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

\r

","shortLead":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

\r

","id":"20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ae7c3-9400-43f2-adb0-b980a5542b87","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","timestamp":"2019. május. 12. 09:04","title":"Molotov-koktéllal dobálták az albán miniszterelnöki hivatalt és a parlamentet a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]