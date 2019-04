Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson is életben maradhatnak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett vizsgálatok szerint – közölte a Német Űrhajózási Központ (DLR) Kölnben.","shortLead":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson...","id":"20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b0bb5-4ca2-41e5-8735-8f3eefb2a816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2019. március. 31. 17:03","title":"Van olyan életforma, ami még a zord marsi időjárást is túlélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651cb6c8-05bc-444d-b9ed-61c36f93dbf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintot szán a cég idén szemétszedési munkákra.","shortLead":"Másfél milliárd forintot szán a cég idén szemétszedési munkákra.","id":"20190401_Ezer_kozmunkast_von_be_a_szemetszedesbe_a_Magyar_Kozut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651cb6c8-05bc-444d-b9ed-61c36f93dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a261c6-157c-40ab-bc2c-01a3e4a99dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ezer_kozmunkast_von_be_a_szemetszedesbe_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2019. április. 01. 13:32","title":"Ezer közmunkást von be a szemétszedésbe a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","shortLead":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","id":"20190331_benzinlopas_kod_Parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318b6efa-6d7e-47af-b52e-c9f7c24d2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_benzinlopas_kod_Parizs","timestamp":"2019. március. 31. 21:37","title":"120 ezer liter üzemanyagot loptak tolvajok, mert „0000” volt a kutak biztonsági PIN-kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","shortLead":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","id":"20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da374a3-d9a6-423c-b611-531754138559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","timestamp":"2019. március. 31. 11:16","title":"Az ember úszkál az olasz partoknál, aztán belebotlik öt elsüllyedt ókori márványoszlopba - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","shortLead":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","id":"20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303f3cf7-7c84-4a5a-b20b-d707f45efd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. március. 30. 22:13","title":"Véget ért a szlovák elnökválasztás: a liberális Čaputová sima győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének vezetője péntek reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában.","shortLead":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi...","id":"20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaa3e0f-6a3d-4fbc-905c-a239759323d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","timestamp":"2019. március. 31. 14:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a vér megtisztítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági struktúra, akkor a béremelkedés versenyhátrányt is jelenthet a cégek számára.","shortLead":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági...","id":"20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72467-b17d-4ff9-8a85-2b21aab14e07","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. március. 31. 08:43","title":"Rövidesen jöhet a 400 ezres átlagfizetés, de ennek veszélyei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]