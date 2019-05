Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya az Országos Bírói Tanáccsal. ","shortLead":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya...","id":"20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f31a8-dd82-4032-8bf3-7758fc6c4496","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","timestamp":"2019. május. 16. 10:35","title":"A vizsgálódó nemzetközi szervezettel sem volt hajlandó beszélni Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","id":"20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae2ced-278d-4f82-8ecd-c94855e62927","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","timestamp":"2019. május. 15. 13:23","title":"Itt megnézheti, mit csinált éppen Leonardo, mikor annyi idős volt, mint ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2870e508-8a2d-415f-a992-dcda94a157d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a modell jelentheti az arany középutat a német gyártó új SUV-kupé termékcsaládjában.","shortLead":"Ez a modell jelentheti az arany középutat a német gyártó új SUV-kupé termékcsaládjában.","id":"20190515_sportos_divatterepjaro_itt_az_uj_porsche_cayenne_s_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2870e508-8a2d-415f-a992-dcda94a157d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794af086-59e1-49d8-a1d8-4f3afba18f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_sportos_divatterepjaro_itt_az_uj_porsche_cayenne_s_coupe","timestamp":"2019. május. 15. 09:21","title":"Sportos divatterepjáró: itt az új Porsche Cayenne S Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria továbbra is úgy gondolja, hogy az aláírásgyűjtő Fidesz-aktivisták megtévesztették a választópolgárokat, de az ügyben hozott alkotmánybírósági döntés miatt kénytelenek voltak megváltoztatni a korábbi határozatot. ","shortLead":"A Kúria továbbra is úgy gondolja, hogy az aláírásgyűjtő Fidesz-aktivisták megtévesztették a választópolgárokat, de...","id":"20190516_Visszaszolt_az_Abnek_a_Kuria_de_fel_kellett_mentenie_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8602b545-485b-4588-a03a-9e60f89f27ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Visszaszolt_az_Abnek_a_Kuria_de_fel_kellett_mentenie_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 16. 12:52","title":"Visszaszólt az Ab-nek a Kúria, de fel kellett mentenie a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","shortLead":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","id":"20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e4becb-a253-49cc-a2c3-a895be4e7447","keywords":null,"link":"/elet/20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Menekült gyerekeket autóztatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","shortLead":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","id":"20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa705d-2dd3-4344-9639-2d1ef92421b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","timestamp":"2019. május. 16. 13:14","title":"A Fidesz-közeli médiaalapítvány ötletgazdáját is beelőzte az RTL Magyarország vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","shortLead":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","id":"20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283cd446-53b9-4aed-b8ea-ec278b198e20","keywords":null,"link":"/elet/20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2019. május. 15. 05:48","title":"123 évesen meghalt a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]