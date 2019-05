Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az első kriptopénz, a bitcoin egyszerre lufi és nem lufi. A felelet a látszat ellenére nem paradoxon, de a megértéséhez el kell mélyedni a bitcoin működési mechanizmusában.","shortLead":"Az első kriptopénz, a bitcoin egyszerre lufi és nem lufi. A felelet a látszat ellenére nem paradoxon, de a megértéséhez...","id":"20190516_Vajon_csak_lufi_a_bitcoin_vagy_tenyleg_ez_a_jovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841fa1e1-5b93-4fcc-8e4e-88127a7f7e58","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190516_Vajon_csak_lufi_a_bitcoin_vagy_tenyleg_ez_a_jovo","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Vajon csak lufi a bitcoin, vagy tényleg ez a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



