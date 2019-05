Tavaly novemberben hallhattuk először, milyen "hangja" van a Marsnak, méghozzá egy speciális megoldásnak köszönhetően. Az Opportunity marsjáró egyik, a marsi napfelkeltéről készített fotóját használta fel két angliai egyetem kutatócsapata, hogy egy algoritmus segítségével zenévé konvertálja azt, a végeredmény pedig meglepően kellemes lett. Most hasonló megoldást választott a szeizmológusként dolgozó Lucy Jones is, ám ő egy egészen más "témát" zenésített meg.

A tudós – aki nem mellesleg a Los Angeles Baroque nevű zenekarban is játszik – úgy gondolta, összehozza a két dolgot, amit nagyon szeret: a munkáját (a tudományt) és a zenét. Ebből lett egy olyan zenemű, amely súlyos dolgot mutat be – azt, hogy hogyan melegedett fel a Föld az 1880-as évek óta. Az elgondolásból lett az In Nomine Terra Calens című barokk muzsika, ami magyarul nagyjából annyit tesz: A felmelegedő Föld nevében.

[37 éve tűpontos elemzést készített az Exxon a közelgő klímakatasztrófáról, mégsem tettek semmit ellene]

Az adatokat az "In nomine" zenei stílusba fordította át, amelynek jellegzetéssége, hogy csak egy hangszer játszik állandó dallamot (cantus firmus), míg a többi hangszer "szabadon szárnyal". Jones a klímaváltozás adatait arra használta, hogy cantus firmust faragjon belőle.

A végeredmény meglepően szép dallam lett, ám ha belegondolunk, hogy mindez a bolygó haldoklásának zenéje, már jóval hátborzongatóbban hangzik az egész.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.