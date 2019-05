Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","shortLead":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","id":"20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1164829-03bc-4abf-9320-b4d711f4696c","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. május. 18. 19:38","title":"Szentendrénél kezdett el kátyúzni a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","shortLead":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","id":"20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c01e4-e789-4dda-8780-1e53afa1afbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. május. 18. 20:03","title":"Ez a memóriakártya akkora, mint a körme, mégis 1024 gigányi adat fér rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebf7782-acf3-4ff9-8a8e-4fca0706776c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytálló volt a BBC péntek reggeli értesülése: a brit Munkáspárt nem folytatja a konzervatív párti kormánnyal áprilisban kezdett tárgyalásokat a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásáról.","shortLead":"Helytálló volt a BBC péntek reggeli értesülése: a brit Munkáspárt nem folytatja a konzervatív párti kormánnyal...","id":"20190517_brexit_theresa_may_jeremy_corbyn_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cebf7782-acf3-4ff9-8a8e-4fca0706776c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ffa8f-3cfd-4f53-af08-b4dc5c6eb71e","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_brexit_theresa_may_jeremy_corbyn_targyalas","timestamp":"2019. május. 17. 15:47","title":"Hivatalos: zátonyra futottak a kétpárti Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel a kormánypártok nem mentek el, határozatképtelenség lett az ülés. A Fidesz szerint csak akciózott az ellenzék.","shortLead":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel...","id":"20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177f9daa-0e58-4f60-8a95-2923ff8441ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","timestamp":"2019. május. 17. 09:52","title":"A Fidesz nem ment el, határozatképtelen lett a kilakoltatások ügyében összehívott parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","shortLead":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","id":"20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7918133-3b24-436d-922d-6ad89c7ff392","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","timestamp":"2019. május. 18. 08:44","title":"Így ült ki az áhitat Orbán Viktor arcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja a hvg.hu-nak Günter Woratsch, aki maga is tagja volt a testületnek.","shortLead":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja...","id":"20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a717fe4-facd-47d5-a211-37911d2d8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","timestamp":"2019. május. 17. 12:28","title":"Visszaszólt Handónak a nemzetközi vizsgálóbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos ígéretére. De az előtt is több ezer új magyar buszt ígértek már.","shortLead":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos...","id":"20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2142c1-44c5-4792-a5f1-f55fd92bb702","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","timestamp":"2019. május. 17. 17:20","title":"Újabb merész ígéretek Palkovics szájából: 6000 új buszt fogunk gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]