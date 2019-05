Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","id":"20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8f75d-85b2-4fde-b07f-61255ad20a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. május. 17. 22:08","title":"Eltűnt a Facebookról Toroczkai László oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Látszik, hogy a bajok most a nagy nyugati piacokon vannak, így hiába is teljesít a mi régiónk még szépen.","shortLead":"Látszik, hogy a bajok most a nagy nyugati piacokon vannak, így hiába is teljesít a mi régiónk még szépen.","id":"20190517_Mast_sem_csinal_nyolc_honapja_az_europai_autopiac_csak_zsugorodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa4c167-06c9-4637-9d6c-fe76900bebe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Mast_sem_csinal_nyolc_honapja_az_europai_autopiac_csak_zsugorodik","timestamp":"2019. május. 17. 15:39","title":"Mást sem csinál nyolc hónapja az európai újautó-piac, csak zsugorodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választások miatt, önkényhez folyamodó cenzorok bevetésével hallgattatta el a Mediaworks közösségi oldalait (valójában a hirdetési fiókjaikat) a Facebook – tudhattuk meg pénteken a Tv2-ből. ","shortLead":"Az EP-választások miatt, önkényhez folyamodó cenzorok bevetésével hallgattatta el a Mediaworks közösségi oldalait...","id":"20190517_Gigaszok_csataja_a_Tv2n_otleteltek_a_Facebook_megzabolazasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc5c180-a4f0-4087-93c3-2a5d736d1963","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Gigaszok_csataja_a_Tv2n_otleteltek_a_Facebook_megzabolazasarol","timestamp":"2019. május. 17. 11:33","title":"Dráma a Tv2-n a Zuckerberg-önkény miatt: \"Facebook nélkül nehéz választást nyerni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok között, de ez csak az Eucharisztikus Világkongresszus megaeseményének szervezési munkálatai miatt született félreértés.\r

