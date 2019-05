Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban. Szerencsére van megoldás. ","shortLead":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban...","id":"20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9c126-836f-4fef-a665-7fdf50e9437a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","timestamp":"2019. május. 17. 14:03","title":"Kezdenek kifogyni a telefonszámokból a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is figyelmet kell fordítani, különben a vesztünkbe rohanhatunk. Megnéztük, mennyire jó a főleg részletessége miatt dicsért tengeralattjáró-szimulátor. ","shortLead":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is...","id":"20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f085bac-d2fc-470d-8675-460d1911582b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","timestamp":"2019. május. 18. 15:00","title":"Milyen volt a II. világháborús tengeralattjárókba zárt katonák élete? Realisztikus játék jött, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt, a Liga vezetője szombaton Milánóban, az európai szuverenista erők közös EP-választási kampányzáróján.","shortLead":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt...","id":"20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6876121c-18f0-4aa6-add1-d2876e2228f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Salvini Sorosozott egy jót és beszólt Ferenc pápának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok Facebook-hirdetésekre. ","shortLead":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok...","id":"20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55247bc5-6462-482d-8ca2-4e3781f7b40b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","timestamp":"2019. május. 17. 20:33","title":"Na, mit gondol, melyik párt fizeti a legtöbbet a Facebooknak, hogy ön politikai híreket lásson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola, aki a legendás helyeket hátrahagyva három éve Tiranában nyitotta meg saját éttermét, ahol kizárólag helyi alapanyagokból kelti új életre az albán konyhát. A Gourmet fesztiválon azt is megmutatja, hogyan. ","shortLead":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola...","id":"20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50489e-245e-4827-be30-b464b557b9b7","keywords":null,"link":"/elet/20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","timestamp":"2019. május. 17. 20:00","title":"A jó étel nem csak a gazdagok kiváltsága: élet a libamájon és francia borokon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út. Május utolsó hétvégéjén pedig igazán zsúfolt lesz, de ez jó hír.","shortLead":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út...","id":"20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627c08bf-23be-46d6-9c86-40fbd003e3dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","timestamp":"2019. május. 17. 10:48","title":"Egy időre átalakul a Bartók Béla út utcaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták a büntetővámokat, amelyekkel az amerikaiak komoly csapást akarnak mérni a világ második legnagyobb hatalmára. De megvannak a maguk adui, melyekre a China Daily című lapban hívja fel a figyelmet a Zsenmin egyetem professzora.","shortLead":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták...","id":"20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdad9164-ab53-45cf-b62b-350291a01dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","timestamp":"2019. május. 17. 13:21","title":"Kínának három aduja is van Trumppal szemben, a kérdés az, hogy kijátssza-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]