Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány "új, merész" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.

\r

Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány "új, merész" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet. 2019. május. 19. 13:28 Theresa May vagánykodik

A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának a Czeglédy-ügyben az NVB tagjaihoz írott levele. 2019. május. 18. 19:26 Mégsem sértett törvényt az államtitkár

Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész szellemi hagyatéka. 2019. május. 19. 12:00 Náciellenes antikommunista, antidemokrata antipopulista – John Lukacs felkavaró öröksége

Nem tudott egyedül partra jutni, ezért a rendőrök segítségét kérte. 2019. május. 18. 11:38 A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídról Több rendőr is a helyszínre vonult. ","shortLead":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. 2019. május. 17. 21:50 Balhé volt a munkások közt a VIII. kerületben, valaki fegyvert rántott

A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is figyelmet kell fordítani, különben a vesztünkbe rohanhatunk. Megnéztük, mennyire jó a főleg részletessége miatt dicsért tengeralattjáró-szimulátor. ","shortLead":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is...","id":"20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f085bac-d2fc-470d-8675-460d1911582b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","timestamp":"2019. május. 18. 15:00","title":"Milyen volt a II. világháborús tengeralattjárókba zárt katonák élete? A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is figyelmet kell fordítani, különben a vesztünkbe rohanhatunk. Megnéztük, mennyire jó a főleg részletessége miatt dicsért tengeralattjáró-szimulátor. 2019. május. 18. 15:00 Milyen volt a II. világháborús tengeralattjárókba zárt katonák élete? Realisztikus játék jött, megnéztük

A kormányzati propagandának bemondásra kell elhinni, hogy van elég dolgozó az egészségügyben, ami az adatokat illeti, 2015 óta se kép, se hang. 2019. május. 18. 12:00 A tények makacs dolgok, de Orbánék ugyanilyen makacsul hallgatják el azokat Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. 2019. május. 17. 22:08 Eltűnt a Facebookról Toroczkai László oldala