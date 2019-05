Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik a hétköznapok szerves részévé váltak.","shortLead":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik...","id":"20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7777eb76-0566-4de9-b6e8-e4e5ff6e502f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Ezeket a Google-alkalmazásokat bukhatják a Huawei-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","id":"20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82a5856-2ca1-4c96-b17a-36bde5260466","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","timestamp":"2019. május. 20. 13:21","title":"Nagy test, kis szív: 2 literes dízelmotor a BMW X5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint alapos a gyanú, hogy az ausztrál internetes aktivista nemi erőszakot követett el.","shortLead":"Az ügyészség szerint alapos a gyanú, hogy az ausztrál internetes aktivista nemi erőszakot követett el.","id":"20190520_A_svedek_kezdemenyeztek_Julian_Assange_orizetbe_vetelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c442e86-b859-436d-b72f-a82a18ef1342","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_A_svedek_kezdemenyeztek_Julian_Assange_orizetbe_vetelet","timestamp":"2019. május. 20. 09:47","title":"A svédek kezdeményezték Julian Assange őrizetbe vételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","shortLead":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","id":"20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f2a1f2-a58f-48c6-8289-530938e7a17d","keywords":null,"link":"/sport/20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","timestamp":"2019. május. 20. 13:06","title":"A finn első osztályba szerződött egy magyar hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"\"Már rég túlhaladtunk az egy ember – egy asztal felálláson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani az unió tagországai és Kína között.","shortLead":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani...","id":"20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cad5f1e-1a17-4949-af2b-905e981e5893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","timestamp":"2019. május. 20. 18:21","title":"Miközben Trump vámháborúzik velük, az EU légügyi megállapodást kötött a kínaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját oligarcharendszerüket építik ki úgy, hogy nincs érdemi vizsgálati lehetőség. A döntést azonban nem Brüsszel kezébe adná. EP-listavezetői interjú-sorozatunk soron következő része.","shortLead":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját...","id":"20190520_Vago_Gabor_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78da0da-54e9-4b65-9c03-b088386d3c54","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Vago_Gabor_interju","timestamp":"2019. május. 20. 14:38","title":"Vágó Gábor: \"Meg lehet állítani, hogy az EU finanszírozza az orbáni rendszer kiépítését\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]