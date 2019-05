Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","shortLead":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","id":"20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618bd09-5734-4e07-9952-7516c6c51807","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Hatos ikrek születtek Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és a nyelőcsövéből is fakockák kerültek elő.","shortLead":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és...","id":"20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72050c69-de7b-4ca9-b011-6509f148f0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","timestamp":"2019. május. 20. 19:20","title":"Építőkockákat találtak egy Szekszárdon elhunyt férfi testében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","shortLead":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","id":"20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384cde71-619b-488d-b91e-161e300fed4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","timestamp":"2019. május. 21. 05:45","title":"Milliárdokat nyer Budapest a futóversenyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani.","shortLead":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan...","id":"20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847c5ce8-af39-47c6-a1a9-bd95719c3a75","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","timestamp":"2019. május. 20. 17:23","title":"Elfogyott a szarvasi kávéfőzőgyár volt munkásainak türelme, fél éve hiába várnak a pénzükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóslista első két helyén változatlanul a Péterfy Sándor Utcai Kórház és a Honvédkórház áll.\r

","shortLead":"Az adóslista első két helyén változatlanul a Péterfy Sándor Utcai Kórház és a Honvédkórház áll.\r

","id":"20190520_Egy_honap_alatt_48_milliarddal_nott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0afe13-ebfb-49cc-8272-cba97365635c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Egy_honap_alatt_48_milliarddal_nott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. május. 20. 09:12","title":"Egy hónap alatt 4,8 milliárddal nőtt a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","shortLead":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","id":"20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9e2355-eb8d-42e1-a2fd-3c3f19a6e181","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","timestamp":"2019. május. 19. 15:56","title":"22 ezer dollárért kelt el egy papírtányér, amelyre Kurt Cobain felírt egy setlistet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette. A hajdú-bihari rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette...","id":"20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac609173-2c84-4336-9a36-930c6e46e336","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","timestamp":"2019. május. 19. 15:15","title":"Hatezer forintért és némi édességért ütöttek agyon egy férfit Hajdúhadházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]