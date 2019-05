Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog okozni a magyaroknak. ","shortLead":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog...","id":"20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbf61a4-a7e2-4a71-bce2-1aa995613ff4","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","timestamp":"2019. május. 22. 12:20","title":"Nincs elég pénze a gazdáknak a ketreces tyúktartás megváltoztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","shortLead":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","id":"20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd674a5-d0b8-4f02-8cc2-697fe505c65a","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","timestamp":"2019. május. 22. 11:43","title":"Ennyi maradt a békéscsabai István malomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","shortLead":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","id":"20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5713d09-3a10-44ed-8d3e-b04130aeb4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","timestamp":"2019. május. 21. 14:20","title":"Visszavonul a Veszprém sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","shortLead":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","id":"20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb26ba97-a52f-4aa2-b657-709c4102b38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","timestamp":"2019. május. 22. 10:58","title":"Ma délutánig kell eldönteni, hol akar szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb66e0-1f98-43b7-b625-2695f70dd874","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Windisch Judit","category":"vilag","description":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák alkancellár a végén már nem áruló, hanem áldozat lesz. Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is ezzel játszik, miközben próbálja személyes baklövésként beállítani a történteket, csak kérdés, milyen sikerrel. A nyugat-európai társadalmak számára a Strache-botránnyal lett igazán világos, milyen logikai modell szerint működnek a szélsőjobboldali pártok – mondja hvg.hu-nak Bíró-Nagy András elemző.","shortLead":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák...","id":"20190521_Orban_Strache_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db9db8-4e12-44ca-b227-eb399b19dec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Orban_Strache_Salvini","timestamp":"2019. május. 21. 17:22","title":"Kiborult a bili: már mindenki láthatja, hogyan működik az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft. ","shortLead":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs...","id":"20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3fa9b-5a6f-4b4d-877c-9b234f61ed02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","timestamp":"2019. május. 20. 18:03","title":"Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]