Egyre több olyan esetre derül fény, amikor androidos telefonokat iPhone-nal reklámoznak, ami nem is kicsit kínos. Szeptember elején például egy neves indiai színésznő dicsérte a Twitteren a Pixel 2 XL fotózási képességeit. Némileg rontott az összképen, hogy az üzenetet egy iPhone-nal posztolta. De említhetnénk azt is, amikor a Samsung indiai Twitter-csatornáján promotálták a Galaxy A9-et, a posztot ugyancsak egy iPhone-nal küldték. A teljességhez azért hozzátartozik, hogy fordított helyzet is előfordult már: androidos telefonnal is népszerűsítették az Apple Musicot.

Azt hihetnénk, tanulni lehet az ilyen esetekből, azonban most a Huawei szaladt bele egy hasonló helyzetbe, amit megint az éles szemű és az ilyen ügyek után szaglászó Marques Brownlee (MKBHD) vett észre.

© Twitter/Marques Brownlee

A Huawei csapat újévi üdvözletet küldött a Twitteren, azonban ezt egy iPhone-nal tette. Mindez akkor történik, amikor a kínai cég számára létfontosságú, hogy inkább az ő telefonjait vegyék az Apple-modellek ellenében, ugyanis az Egyesült Államok után egyre több ország fontolgatja a Huawei-eszközök értékesítésének tiltását. Más országok azt hangsúlyozzák, ezt az állítást semmi nem támasztja alá.

