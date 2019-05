Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata.","shortLead":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s...","id":"20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff0ff5-134b-40da-af33-a04b7d38e1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","timestamp":"2019. május. 23. 14:33","title":"Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mágneshegy című új regénye miatt kapta az elismerést. ","shortLead":"Mágneshegy című új regénye miatt kapta az elismerést. ","id":"20190523_ManVarhegyi_Reka_Europai_Unio_Irodalmi_Dij_Magneshegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf578-f4e1-4e48-b9a0-01e90a468762","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_ManVarhegyi_Reka_Europai_Unio_Irodalmi_Dij_Magneshegy","timestamp":"2019. május. 23. 14:40","title":"Mán-Várhegyi Réka nyerte az Európai Unió Irodalmi Díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","shortLead":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","id":"20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619f603d-79ce-43ab-8144-ccbaeb6d00c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. május. 22. 15:09","title":"66 zsáknyi apróval fizetett egy autóért egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta a termelés visszafogását, a magyarországi gyártóegység bezárását, ami 200 dolgozó elbocsátásával jár.","shortLead":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta...","id":"20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3451918d-a080-4b57-9ff1-b228aa4794f5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","timestamp":"2019. május. 22. 18:23","title":"Bezár a francia fehérneműgyár Dombóváron, emberséges búcsút ígérnek a 200 dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","shortLead":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","id":"20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05330e14-1e43-492e-b5cb-0823c179a9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","timestamp":"2019. május. 23. 10:36","title":"Három sérült, hat ütközés az őrült amerikai autós üldözés mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99f2d1-869b-4186-9b8c-c7395abc3d99","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.21/201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","timestamp":"2019. május. 22. 00:00","title":"Beto O'Rourke: demokrata sztárjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]