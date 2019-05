Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat egy frissen létrehozott társulat, a Civil Választási Bizottság által szervezett előválasztásnak.","shortLead":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat...","id":"20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c5aab8-9149-4b80-bc7d-e3a06c11baed","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","timestamp":"2019. május. 22. 19:46","title":"Mégis belement az előválasztásba Karácsony és Puzsér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kivéve, ami frissen készült. ","shortLead":"Kivéve, ami frissen készült. ","id":"20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34028579-d5b6-4060-bdcf-8e9396622571","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","timestamp":"2019. május. 22. 15:22","title":"Az online rendelt ételeket és élelmiszereket is vissza lehet küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","shortLead":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","id":"20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05330e14-1e43-492e-b5cb-0823c179a9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","timestamp":"2019. május. 23. 10:36","title":"Három sérült, hat ütközés az őrült amerikai autós üldözés mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az \"atomváros\" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni.","shortLead":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is...","id":"20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a4890-24ac-487e-8830-07044c9193f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","timestamp":"2019. május. 22. 17:07","title":"Kalocsai laktanyában építhetik az \"atomvárost\" Paks II. orosz építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat és a vendégkört is garantálja a haveroknak.","shortLead":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat...","id":"20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c11852-620f-4099-99f5-ca08553a10d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","timestamp":"2019. május. 23. 17:04","title":"A konferenciaturizmus felpörgetésén is a kormány kedvenc üzletemberei nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal kapcsolatos, évekig fennálló gondról maga a keresőóriás tett bejelentést. ","shortLead":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal...","id":"20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec0cd1-aff6-439f-a81d-cbf0297e18c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Volt egy \"kis\" baj a Google-nél: 14 éven át tároltak úgy jelszavakat, ahogy nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","shortLead":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","id":"20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a84e5f-af2c-4e3f-bcde-4f3fc2fd04c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","timestamp":"2019. május. 23. 17:23","title":"Árokba csúszott Borsodban a Google utcaképfotózó autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]