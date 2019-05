Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel kerítéssel vették volna körbe a felszámolásra ítélt lakótömböket.","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel...","id":"20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb42a41-daec-4047-8f60-273a9382a915","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","timestamp":"2019. május. 23. 08:46","title":"Kimondta a bíróság, nem épülhet kerítés a Hős utcai gettó köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy a kis sportkocsi tulajdonosa pontosan milyen megfontolásból lépte meg tettét.","shortLead":"Nem tudni, hogy a kis sportkocsi tulajdonosa pontosan milyen megfontolásból lépte meg tettét.","id":"20190522_a_porsche_amire_bmw_logot_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b6954a-f6d1-4f42-97a7-ab3f55c75f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_a_porsche_amire_bmw_logot_tettek","timestamp":"2019. május. 22. 11:21","title":"A Porsche, amire BMW-logót tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani Orbán Viktor washingtoni látogatásának. Anne Applebaum világhírű amerikai történész-publicista a hvg.hu-val osztotta meg az EP-választásokkal és az európai politikai irányzatokkal kapcsolatos gondolatait, mielőtt Emmanuel Macron francia államfő meghívására a párizsi Élysée-palotában beszélt volna erről.","shortLead":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb...","id":"20190523_Anne_Applebaum_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ce4450-6621-474d-926e-be3b1bffd946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Anne_Applebaum_interju","timestamp":"2019. május. 23. 06:30","title":"Anne Applebaum: Az európai szélsőjobb valódi célja a lopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új alkalmazással álltak elő. ","shortLead":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új...","id":"20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58196057-3962-4e72-9476-175653a7ee3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Új alkalmazást adott ki az \"anti-Facebook\", ami egyszer már nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyesből nem jutott tovább, és most párosban is elbúcsúzott az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Az egyesből nem jutott tovább, és most párosban is elbúcsúzott az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású...","id":"20190522_fucsovics_marton_paros_tenisz_genf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec991a5d-c885-49d1-a6c8-752ba0b44cd1","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_paros_tenisz_genf","timestamp":"2019. május. 22. 20:30","title":"Párosban is kiesett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","shortLead":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","id":"20190522_szerelmes_level_skocia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526e665-75e3-4887-ae35-b97b273b3d13","keywords":null,"link":"/elet/20190522_szerelmes_level_skocia","timestamp":"2019. május. 22. 15:59","title":"Magyar nyelvű szerelmes levél került elő egy skóciai tó partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek a hamarosan érkező csúcstabletek.","shortLead":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek...","id":"20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9b720-5947-4f22-bce9-3d2a6acd8950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"Ne is keresse, végre nem lesznek 64 GB-os Samsung-csúcstabletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]