Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","shortLead":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","id":"20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a517e6d-4fb7-4a39-bc70-5d427335c2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","timestamp":"2019. május. 26. 06:41","title":"Körbefotóztunk egy hatalmas óceánjáró luxushajót, mutatjuk mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"MTI","category":"elet","description":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely szerint az elválni akaró pároknak ne kelljen legalább négy évet külön élniük az utóbbi ötből a kereset beadását megelőzően. ","shortLead":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely...","id":"20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48396e4e-ec56-48c4-9f77-59aaa64a3826","keywords":null,"link":"/elet/20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:08","title":"Megszavazták az írek a válás feltételeinek eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","shortLead":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","id":"20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd959f-3ad9-444f-92ba-1c528bcc78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2019. május. 24. 15:46","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat épített Győr környékén, félmilliárd forint uniós forrást is kapott hozzá. ","shortLead":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat...","id":"20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2041f19-bebd-4115-8e06-7b4e6447f3e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","timestamp":"2019. május. 25. 13:05","title":"A kaszinózás nem jött be, de paradicsomban egyre erősebb az északnyugati határszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","shortLead":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","id":"20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883dbc67-58ae-440b-b537-54b7d40a86c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","timestamp":"2019. május. 26. 14:46","title":"Orbán: Toljuk meg, nyomjuk meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána, hogy a hivatalok szűrőjén akadt-e már fönn \"áldoktor\".","shortLead":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána...","id":"20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf318e-bc81-4d42-9c1e-966e89d639cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","timestamp":"2019. május. 24. 15:50","title":"Egyre többen hazudják doktornak magukat az üzleti életben, és nehéz megcsípni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki Dobrev Klára.","shortLead":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki...","id":"20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288b200-b03b-4af1-b1e1-a4e5b5cf5092","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","timestamp":"2019. május. 25. 15:43","title":"Három mandátumra számítanak Gyurcsányék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7","c_author":"","category":"elet","description":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","shortLead":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","id":"20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc0249-ecdd-41f6-908a-3799b7ad69f8","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","timestamp":"2019. május. 25. 15:12","title":"És akkor végre Mandoki feldolgozta Varga Miklós Európáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]