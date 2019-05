Gell-Mann pénteken hunyt el Santa Fé-i otthonában, Új-Mexikóban. Halálának tényét a Santa Fé-i Kutatóintézet és a Kaliforniai Műszaki Intézet (Caltech) is megerősítette.

A tudós megújította a fizika tudományát a szubatomi részecskék nyolc csoportba sorolásával. Módszerét nyolcas útnak nevezte a buddhizmus tana, a megvilágosodás nyolcrétű ösvénye alapján. Később kidolgozta elméletét, mellyel azonosított a kvarkokat, a Föld anyagainak láthatatlan alkotóelemeit, melyekből a mezonok és a barionok (például a proton és a neutron) felépülnek. Kísérletek is bizonyították a kvarkok létezését, és ma már ezek az objektumok szolgáltatják az univerzum megértésének fizikai alapjait – közölte a Caltech.

Gell-Mann fizikusként végzett a Yale Egyetemen, majd doktori fokozatot szerzett a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen (MIT). Kései éveiben érdeklődéssel fordult a biológia, az ökológia, a szociológia és a számítástechnika kompLexitása felé.

Társalapítóként közreműködött a Santa Fé-i Intézet létrehozásában a komplex rendszerek tanulmányozása céljából, 1994-ben The Quark and the Jaguar címmel kiadott könyvében közérthető nyelven mutatta be elméleteit.

