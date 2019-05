A gyártónak sikerült lekicsinyítenie a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így hamarosan a laptopokba is bekerülhet majd.

Nemcsak a Quake II (igen jól sikerült) ráncfelvarrásával rukkolt elő a tajvani Computex 2019 szakkiállítás első napján az Nvidia, egy másik különlegességet is bemutattak a fejlesztők. A cégnek ugyanis sikerült "lezsugorítania" a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így azt mostantól már laptopokba is be lehet szerelni. Az egységen 3072 CUDA, 48 RT és 384 Tensor mag dolgozik, ami 16 GB GDDR6 RAM-mal egészül ki. Röviden: pokoli erőt kölcsönöz a laptopok számára.

Az újdonságot nehéz összehasonlítani az előddel, a P5200-zal, már csak azért is, mert különböző architektúrára épül. A számok szintjén a 8,9 TFLOP áll szembe a 9,4 TFLOP-pal, ám az RTX jóval hatékonyabb munkavégzésére képes, mint az elődje – írja az Engadget.

Kezdésnek az ASUS, a Dell, a HP, az MSI, a Razer, a Gigabyte és az Acer 17 laptopjába pakolják majd bele, ezeket RTX Studio gyűjtőnév alatt kell majd keresni. A cég szerint a masinák hétszer gyorsabbak lesznek, mint a 32 GB RAM-mal és az AMD Pro Vega 20 GPU-val szerelt MacBook Pro. Kérdés persze, hogy üzemidőben mennyire veszik majd fel vele a versenyt.

A gépekkel együtt jár majd az Nvidia Studio Stack nevű szoftvercsomag, ami a videószerkesztés és a képszerkesztés gyorsítására szolgál.

Hogy mennyit kell majd fizetni ezekért a gépekért, egyelőre nem tudni.

