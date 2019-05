Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","shortLead":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","id":"20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e064f08-a42d-426c-a776-27da957d1308","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","timestamp":"2019. május. 28. 16:03","title":"Eltűnt a Pécsi Sörfőzde nyeresége – így zárta az évet Szemereyék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","shortLead":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","id":"20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff818f7-f3c6-491c-b294-fd7a433af12e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","timestamp":"2019. május. 27. 20:26","title":"Ujhelyi: A DK elvette az MSZP programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban. Egy kislány meghalt, sok a sérült. A támadó magát is leszúrta.","shortLead":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban...","id":"20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1458761-dd84-4eca-a8b1-3ac4d489863c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","timestamp":"2019. május. 28. 05:22","title":"Megkéseltek több kislányt Tokió mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21650e2e-665b-47fd-8dde-cbec6dc8b18a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament csak az EP-választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje hétfőn Münchenben.","shortLead":"Az Európai Parlament csak az EP-választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére – jelentette...","id":"20190527_Weber_Mar_hetfon_indulnak_a_megbeszelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21650e2e-665b-47fd-8dde-cbec6dc8b18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d577e8-e9c5-483e-a8e1-d2835af904b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Mar_hetfon_indulnak_a_megbeszelesek","timestamp":"2019. május. 27. 10:56","title":"Weber: Már hétfőn indulnak a megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért eredményei nem róla, hanem feleségéről, Dobrev Kláráról szólnak. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért...","id":"20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86874b1f-e0fe-499e-a7d5-e61c0bbb172c","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","timestamp":"2019. május. 27. 12:02","title":"Márki-Zay: Dobrev Klárának sikerült, ami Orbánnak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]