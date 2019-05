Mint minden oldalon, a Facebookon is előforulhatnak hibák, amiket akár egy új funkció bevezetése, vagy a kódban történt változás is kiválthat. A rendellenes működést jó ideje a felhasználók is jelenthetik, hogy a cég mérnökei mielőbb megoldást találjanak rá. A jelek szerint a közösségi oldal egy új eszköz bevezetésével egyszerűsíteni kíván ezen a folyamaton.

A facebookos hibák jelzését általában erre a célre létrehozott felületen tehetik meg a felhasználók, ám az űrlap elérése sokak számára gondot okozhat. Több menüponton is végig kell hozzá menni, emiatt többen inkább bele sem fognak. A Facebook azonban azt szeretné, ha a felhasználók nem hagynának fel a hibajelentésekkel, ezért egy egyedi, de kényelmes dolgot találtak ki:

a telefon rázásával is jelenthetők lesznek a különféle gondok.

A még tesztelés alatt álló, de az Engadget szerint két héten belül Androidra és iOS-re is beköltöző funkcióval gyorsabban értesíthetik a felhasználók a Facebook illetékeseit, ha hibát tapasztaltak valahol. A telefon megrázásakor egy új képernyő, illetve űrlap ugrik majd fel, amit kitöltve máris továbbíthatók a rendellenesség jellemzői, továbbá személyes tapasztalatunk.

Az újdonság érkezésével a hibajelentés hagyományos módja nem szűnik meg, a Facebook csupán kiegészítő lehetőségként készíti el az új hibabejelentőt, a használata tehát nem lesz kötelező, a régi megoldás is működik majd.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.