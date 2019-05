Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már egymást ölelgetik a politikusok és párttagok, mindenki gratulál, nemcsak az első helyezett Cseh Katalinnak, hanem a második Donáth Annának is.","shortLead":"Most már egymást ölelgetik a politikusok és párttagok, mindenki gratulál, nemcsak az első helyezett Cseh Katalinnak...","id":"20190526_Video_oromunnep_Momentum_eredmenyvaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561305ff-987a-4bc7-a220-273661c3a48a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Video_oromunnep_Momentum_eredmenyvaro","timestamp":"2019. május. 26. 21:50","title":"Videó: örömünneppé kezd válni a Momentum eredményvárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3a0aad-c3fa-40c9-b22f-aaddf4974d2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgálati idő számításáról van szó.","shortLead":"A szolgálati idő számításáról van szó.","id":"20190527_Rafazhat_a_nyugdijra_a_katas_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c3a0aad-c3fa-40c9-b22f-aaddf4974d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c6ef5-0085-43b7-8cad-f08d94a0e175","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Rafazhat_a_nyugdijra_a_katas_vallalkozo","timestamp":"2019. május. 27. 16:08","title":"Ráfázhat a nyugdíjra a katás vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","shortLead":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","id":"20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74002cc-5c5e-4ae1-905e-25fcbae9dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","timestamp":"2019. május. 26. 21:34","title":"Puzsér az LMP-ről: \"Mi közöm nekem ahhoz, hogy ők épp összeomlanak?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","shortLead":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","id":"20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c00b58-03e2-41f2-9c37-cf77a6899650","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","timestamp":"2019. május. 28. 08:19","title":"Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel korábbról származik, mint az eddig talált legrégebbi gombafosszíliák. \r

\r

","shortLead":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel...","id":"20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70077a1-d08a-410e-9551-ec34a2f95a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","timestamp":"2019. május. 27. 07:03","title":"Találtak egy 1 000 000 000 éves gombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt levonja a tanulságokat abból, hogy kevés szavazatot kapott. ","shortLead":"A párt levonja a tanulságokat abból, hogy kevés szavazatot kapott. ","id":"20190526_Jobbik_Az_onmagaban_gyozelem_hogy_a_part_meg_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e815ce-cfc4-4bbd-a6ac-dd0aeb3d5414","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Jobbik_Az_onmagaban_gyozelem_hogy_a_part_meg_el","timestamp":"2019. május. 26. 23:49","title":"Jobbik: Az önmagában győzelem, hogy a párt még él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","shortLead":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","id":"20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acd229b-b865-44c3-aaea-5b378ca80586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","timestamp":"2019. május. 27. 21:41","title":"A Donyec-medencébe látogatott az új ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]