[{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","shortLead":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","id":"20190527_C_vitamin_gvh_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002d50b3-5e86-4f6c-bda1-826ca9c3ad63","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_C_vitamin_gvh_birsag","timestamp":"2019. május. 27. 15:51","title":"31 milliós büntetést ért a C-vitamin felszívódásának forradalmi áttöréséről szóló reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél 100 százalékkal emelkedett a 15 évvel ezelőtti uniós csatlakozáshoz képest. ","shortLead":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél...","id":"20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42e233e-1bbb-4eb2-ba5c-1a46644ee4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","timestamp":"2019. május. 26. 20:28","title":"Itthon élnek a legrosszabbul az emberek a visegrádi országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b75583c-c53b-41dd-ae7d-3295b225333e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus tervekkel állt elő a Hermeus nevű cég: tíz év alatt olyan repülőgépet fejlesztenének ki, ami forradalmasíthatja a polgári légi közlekedést.","shortLead":"Ambiciózus tervekkel állt elő a Hermeus nevű cég: tíz év alatt olyan repülőgépet fejlesztenének ki, ami...","id":"20190527_hermeus_hiperszonikus_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b75583c-c53b-41dd-ae7d-3295b225333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fce460-1939-4b9b-9be4-7fe1fdb71867","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_hermeus_hiperszonikus_repulogep","timestamp":"2019. május. 27. 19:37","title":"90 perc alatt érne el Londonból New Yorkba egy új hiperszonikus repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A használt injekciós tűk felelősek számos fertőzésért.","shortLead":"A használt injekciós tűk felelősek számos fertőzésért.","id":"20190526_HIVpozitiv_orvos_fertozhetett_meg_tobb_mint_500_gyereket_Pakisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9357d452-32c2-4045-98a2-96f2a4ae5c90","keywords":null,"link":"/elet/20190526_HIVpozitiv_orvos_fertozhetett_meg_tobb_mint_500_gyereket_Pakisztanban","timestamp":"2019. május. 26. 16:58","title":"HIV-pozitív orvos miatt fertőződhetett meg több mint 500 gyerek Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","shortLead":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","id":"20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26411ff1-b9de-4bcf-9584-240002e10847","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","timestamp":"2019. május. 27. 12:38","title":"Gyurcsány: A Fidesz valójában vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget szervezői. Az árusítás május 30-án kezdődik.","shortLead":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget...","id":"20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149de95-4049-4dc5-8b63-05e058ab3daf","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Újra lehet Ed Sheeran-jegyet kapni a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]