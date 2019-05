Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben átcsoportosítanának. De a vágányhálózat felújítására is szükség lenne. Azt is elmondta, a Keletire is sokat kellene még költeni.","shortLead":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben...","id":"20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56affada-c1d6-4e22-904d-b3585e87b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. május. 28. 09:19","title":"MÁV-vezér: Kritikus a helyzet a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","shortLead":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","id":"20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c50ecc-decc-49d8-b6b5-870a0b177520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","timestamp":"2019. május. 28. 14:35","title":"A külföldi vendégmunkásoktól féltik a magyarok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","shortLead":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","id":"20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ae8b68-eb51-4a90-a212-c6f8468b27b7","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Feszült volt a Chelsea edzése Bakuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","shortLead":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","id":"20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c00b58-03e2-41f2-9c37-cf77a6899650","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","timestamp":"2019. május. 28. 08:19","title":"Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","id":"20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd383-116f-4b59-b6a0-864a65eeec6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","timestamp":"2019. május. 27. 20:03","title":"Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","shortLead":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","id":"20190527_C_vitamin_gvh_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002d50b3-5e86-4f6c-bda1-826ca9c3ad63","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_C_vitamin_gvh_birsag","timestamp":"2019. május. 27. 15:51","title":"31 milliós büntetést ért a C-vitamin felszívódásának forradalmi áttöréséről szóló reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS 13-ról, így már most tudni, mire számíthatnak majd ősztől a felhasználók. ","shortLead":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS...","id":"20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46eb58-51aa-4a9a-91c9-a88008f4e300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","timestamp":"2019. május. 29. 10:33","title":"Már most tudni, milyen újdonságok lesznek az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]