Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen érdekes konepcióeszközzel lépett elő.

A tajvani Computex minden évben tartogat meglepetéseket, ahol néha egészen furcsa dolgokat is bemutatnak a gyártók. Az Asus érdekes megoldású laptopja volt az első ilyen fecske, de a jelek szerint nem az utolsó: az Intel még ezen is csavart egyet.

A főként chipjeiről ismert gyártó Honeycomb Glacier nevet viselője eszköze ugyanúgy két képernyővel rendelkezik, ám míg az Asuséban lévő helyhez kötött, az Intelét emelgetni is lehet. Sőt, nem csak azt, a felette lévő, 15,6 colos panel is feljebb húzható kicsit.

A mozgatás nem befolyásolja a másodlagos kijelzőn megjelenő tartalmat, ahol egyébként bármi kivetíthető: használható videók szerkesztéséhez szükséges eszköztárként, képek retusálásához, de a játékosok is csak jól járnak vele az Intel szerint, ugyanis a chatablak is kényelmesebb pozícióba hozható általa. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy a második panel is ugyanúgy érintésérzékeny-e, mint az Asusnál alkalmazott.

Az Intel amúgy meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott a termékről, amit valószínűleg egy dolog magyarázhat: eleve koncepcióeszközként hivatkoznak rá, vagyis egyelőre csak egy terv, amiből belátható időn belül valószínűleg nem is megvásárolható verzió. Ennek megfelelően az áráról sem hangzott el semmi, de mivel gamereknek szánt okosságként hirdetik, gyanítható, hogy a benne lévő erős hardver okán valószínűleg nem is lesz olcsón beszerezhető.

Ha érdeklik a Computex 2019 fejleményei, bejelentései, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.