Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f159b9-a3cf-462d-86cf-b16c42e33d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzleti stratégiát még most alakítják ki.","shortLead":"Az üzleti stratégiát még most alakítják ki.","id":"20190530_Star_Warsrajongo_ugyved_alapitott_urszallitassal_foglalkozo_ceget_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f159b9-a3cf-462d-86cf-b16c42e33d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db809080-d04d-445d-b91a-a2379b31a7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Star_Warsrajongo_ugyved_alapitott_urszallitassal_foglalkozo_ceget_Budapesten","timestamp":"2019. május. 30. 15:30","title":"Star Wars-rajongó ügyvéd alapított űrszállítással foglalkozó céget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A józsefvárosi verekedés közepén egy machete is előkerült.","shortLead":"A józsefvárosi verekedés közepén egy machete is előkerült.","id":"20190530_Kessel_akartak_eldonteni_kie_legyen_a_parkolohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59172a-da94-4fe7-a949-628e0adde38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Kessel_akartak_eldonteni_kie_legyen_a_parkolohely","timestamp":"2019. május. 30. 21:00","title":"Késsel akarták eldönteni, kié legyen a parkolóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","shortLead":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","id":"20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd105d-f479-4705-ac29-20f9c7dc92fb","keywords":null,"link":"/elet/20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 31. 06:03","title":"Még a nemi erőszakból lett terhességet sem lehet majd megszakítani Louisianában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","shortLead":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","id":"20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af08f550-cc73-4cec-9ad5-1f0933eb12ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 30. 18:41","title":"Elütött egy gyereket Kovács Zoltán államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1863e8cb-f3dc-460a-a38f-06f1e08cfcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","timestamp":"2019. május. 29. 14:29","title":"Újabb fordulat a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","shortLead":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","id":"20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e6449-9347-4f58-bae8-c99391494950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","timestamp":"2019. május. 30. 10:23","title":"70 éve gyártották a szerda este elsüllyedt Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést is szerezhetnek az elítéltek.\r

\r

","shortLead":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést...","id":"20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5598194-c3a4-481d-a5a7-4cb463378255","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","timestamp":"2019. május. 30. 15:16","title":"Főzőcske a San Quentinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven meghaladta) a 100 milliós feliratkozószámot. ","shortLead":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven...","id":"20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec71a9b-bd09-4741-bb01-71b4f5beed74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","timestamp":"2019. május. 30. 19:03","title":"Megvan az első YouTube-csatorna, amelyik elérte a 100 millió feliratkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]