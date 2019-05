Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén egy hatalmas, mindenféle földi jóval megrakodott játszótérré változik a sziget, ráadásul minden program ingyenes.



","shortLead":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén...","id":"20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff60a8-d1f7-47f9-b5b7-914e2951443c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. május. 29. 11:36","title":"Halász Judit-koncerttel indul Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","shortLead":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","id":"20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dce1e-9664-4b24-9bd1-b356fd091e32","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","timestamp":"2019. május. 29. 10:51","title":"Pina Bauscht az internet hozza közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","shortLead":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","id":"20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b6dfa-cd45-4063-8668-1d8b6c52088a","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","timestamp":"2019. május. 29. 14:48","title":"Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","shortLead":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","id":"20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d4f298-9a5c-4133-8e30-8efa22d039dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","timestamp":"2019. május. 30. 07:40","title":"Nem járnak a vonatok Piliscsaba és Pilisvörösvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót. Az elsüllyedt Hableány egy magyar vállalkozásé.","shortLead":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót...","id":"20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5784b44-8050-43ca-9883-5d584a738752","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","timestamp":"2019. május. 30. 13:35","title":"Cégméretben is óriási a különbség a Dunán ütköző hajók üzemeltetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","shortLead":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","id":"20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9170db-74cb-4310-ad5a-c7a413807f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","timestamp":"2019. május. 30. 15:54","title":"Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak...","id":"20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffce0b3-c0f5-45e6-a70b-9f6d1f9bd9fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. május. 29. 09:31","title":"Megbukott a hazugságvizsgálaton az újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","shortLead":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","id":"20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cdeab-7a91-4ebb-b203-cf7c4277dd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","timestamp":"2019. május. 30. 21:26","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]