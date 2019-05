Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd lényegében elköszönt a csapattól. Petr Cech, az Arsenal kapusának pedig a vesztes meccs volt az utolsó profi meccse.\r

\r

","shortLead":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd...","id":"20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e18bf-e782-418a-beea-53bfa8937f58","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","timestamp":"2019. május. 30. 10:38","title":"Eden Hazard lényegében elköszönt a Chelsea-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190529_A_Chelsea_41re_gyozte_le_az_Arsenalt_az_ELdontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49740aea-c990-4a08-a46e-820eb7cd4c98","keywords":null,"link":"/sport/20190529_A_Chelsea_41re_gyozte_le_az_Arsenalt_az_ELdontoben","timestamp":"2019. május. 29. 22:57","title":"A Chelsea 4:1-re győzte le az Arsenalt az EL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi azt mondta az Indexnek, hogy az utóbbi időben kialakult hajózási gyakorlat nagyon veszélyes volt. ","shortLead":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi...","id":"20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f390fa-68d2-49f2-ba1d-3aeb77bd35be","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 06:44","title":"Budapesti hajóbaleset: csak idő kérdése volt a tragédia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt 55 ezer szavazatot kapott, a második helyen végzett Momentum összesen 553-at. ","shortLead":"A kormánypárt 55 ezer szavazatot kapott, a második helyen végzett Momentum összesen 553-at. ","id":"20190530_A_levelszavazok_95_szazaleka_a_Fideszre_voksolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f14c1bc-9eac-47b1-8fe0-be42c1b5f5dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_levelszavazok_95_szazaleka_a_Fideszre_voksolt","timestamp":"2019. május. 30. 19:01","title":"A külhoni levélszavazók 95 százaléka a Fideszre voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","id":"20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a9944-94d2-4d6e-990c-3b2eb9b0ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","timestamp":"2019. május. 31. 17:48","title":"24.hu: Nem jelzett életveszélyt a dunai hajóbaleset riasztási lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","shortLead":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","id":"20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1291558f-6aa5-4669-ad53-e18d0b27e176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:27","title":"OVF: csaknem 750 kilométeren van árvízvédelmi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","shortLead":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","id":"20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718aef79-c59f-4323-af3c-20d1d9bd713e","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","timestamp":"2019. május. 30. 13:09","title":"Párizsi szenátus: úgy építsék vissza a Notre-Dame-ot, ahogy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak modernebb lesz, ingyenes tartalmakat és cross-platformos szórakozást is kínál majd. ","shortLead":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak...","id":"20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab5506-59b5-4932-9c30-8f1f686031dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","timestamp":"2019. május. 30. 20:03","title":"Megjött az új Call of Duty első előzetese, de van jobb hírünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]