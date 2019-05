Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára, hogy \"egy csodálatos országot teremtettünk együtt\". ","shortLead":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára...","id":"20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753bb906-5814-4d48-af5c-bb19178df6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Két hét alatt meg tudta venni új otthonát az adományokból a zsámboki család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marco Langbroek amatőr csillagász kiszámította, hol repülnek el Elon Musk múlt héten felbocsátott műholdjai, majd sikerült is őket rögzíteni.","shortLead":"Marco Langbroek amatőr csillagász kiszámította, hol repülnek el Elon Musk múlt héten felbocsátott műholdjai, majd...","id":"20190527_spacex_starlink_muholdas_internet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc94192-a0dc-41de-8ba2-02a954b29177","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_spacex_starlink_muholdas_internet_video","timestamp":"2019. május. 27. 10:33","title":"Mintha ufók lennének, olyan látványt nyújtanak az égen átmasírozó Starlink-műholdak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6762dd72-7c9e-44d0-bc04-7f0bc14bdda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"YouTube-sztár lett az orosz férfiból, aki egy pofonnal képes leteríteni másokat.","shortLead":"YouTube-sztár lett az orosz férfiból, aki egy pofonnal képes leteríteni másokat.","id":"20190527_Ezt_az_orosz_pofont_meg_nezni_is_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6762dd72-7c9e-44d0-bc04-7f0bc14bdda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35649159-9171-400c-a3dc-38af9ff294c5","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Ezt_az_orosz_pofont_meg_nezni_is_faj","timestamp":"2019. május. 27. 08:45","title":"Ezt az orosz pofont még nézni is fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat épített Győr környékén, félmilliárd forint uniós forrást is kapott hozzá. ","shortLead":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat...","id":"20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2041f19-bebd-4115-8e06-7b4e6447f3e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","timestamp":"2019. május. 25. 13:05","title":"A kaszinózás nem jött be, de paradicsomban egyre erősebb az északnyugati határszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.","shortLead":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88...","id":"20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b16d6b-58e5-447a-af1e-10b32a48e7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2019. május. 26. 21:27","title":"16 százalékon a DK, 9 százalékon a Momentum 88 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]