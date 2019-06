Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halálának helyszíne a mai napig a turisták egyik kötelező állomása a francia fővárosban.","shortLead":"Halálának helyszíne a mai napig a turisták egyik kötelező állomása a francia fővárosban.","id":"20190531_Diana_hercegno_Parizs_ter_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90847d5-e7a0-4175-a402-b12496863b10","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Diana_hercegno_Parizs_ter_Franciaorszag","timestamp":"2019. május. 31. 14:11","title":"Teret neveznek el Diana hercegnőről Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","shortLead":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","id":"20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cdeab-7a91-4ebb-b203-cf7c4277dd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","timestamp":"2019. május. 30. 21:26","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén szerepelt Kerpel-Fronius Gábor. ","shortLead":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén szerepelt Kerpel-Fronius Gábor. ","id":"20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5918e6b-e0aa-4725-8a51-f875db553af0","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","timestamp":"2019. május. 31. 13:01","title":"A Momentum saját főpolgármester-jelöltet állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd forintot szánnak beruházásokra.","shortLead":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd...","id":"20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935ac24-3525-4566-9161-526b2fd28197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 31. 11:59","title":"Zöldül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255b7843-e68c-4672-9383-a8af50ac578b","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","timestamp":"2019. május. 31. 21:34","title":"Brit turisták verték agyon egy honfitársukat Zákintoszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat. Egyszerű és jó kamatozású, ám hosszú évtizedek óta berögzült szokásokat kell eltörölni ahhoz, hogy sikeres legyen. ","shortLead":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat...","id":"20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb482b8-5218-4bee-8ba0-bca3c43ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Az Orbán-kormány nagyon szeretné majd, ha ebbe raknánk a megtakarított pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]