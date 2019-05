Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetést adott ki kedden a kanyaró miatt,

ugyanis Európa-szerte több mint 34 ezren fertőződtek meg a betegséggel 2019 első két hónapjában. A WHO közleményéből kiderül, hogy a megbetegedések jelentős része Ukrajnában fordult elő.

A 2019 első két hónapjában nyilvántartott 34 300 esetet 42 európai országban regisztrálták. A kanyarós megbetegedések közül 13 végződött halállal – az esetek mindegyike Ukrajnában történt, ahol – akárcsak Albániában és Romániában – kanyarójárvány alakult ki, de például Amerikában is egyre súlyosabb a kanyaróválság, világszerte pedig évente 20 millió gyereket nem oltanak be, és ők ezzel nam csak magukat, hanem egymást is veszélyeztetik.

Ezzel kapcsolatban a WHO felhívta a figyelmet a járvány továbbterjedésének veszélyére. A szervezet közleményében hangsúlyozta, "amennyiben a járványkitörésekre adott válasz nem időben történik, és nem átfogó, akkor a vírus megtalálja az útját újabb veszélyeztetett alanyok felé, és akár más országokba is átterjedhet a térségben és azon kívül egyaránt". A szervezet szerint éppen ezért fontos, hogy az egészségügyi hatóságok minden lehetőséget kihasználjanak a veszélyeztetett gyerekek, serdülők és felnőttek beoltására. A leginkább veszélyeztetettek a be nem oltott kisgyermekek és a várandós nők.

A kanyaró erősen fertőző betegség, köhögés, orrfúvás, közeli személyes érintkezés, illetve a fertőzött orr- és torokváladékával való érintkezés útján terjed. Akár vakságot, süketséget vagy agykárosodást is okozhat, két adag védőoltás azonban megelőzheti a betegséget. Ennek ellenére – részben a be nem oltott emberek miatt – a betegség jelenleg világszerte terjedőben van, kanyarójárvány alakult ki egyebek mellett az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek és Thaiföld egyes részein is.

Európában az idén januárban és februárban nyilvántartott kanyarós megbetegedések többsége Ukrajnában fordult elő, ahol több mint 25 ezren fertőződtek meg a betegséggel. A WHO kiemelte: a kanyaró vírusa ellen nincs semmilyen speciális kezelés, a védőoltás az egyetlen lehetőség a betegség megelőzésére. Az esetek többsége ugyanis nem beoltott, illetve alacsony oltottsági szintű embereket érint.

Az Egészségügyi Világszervezet felszólította az érintett térség nemzeti egészségügyi hatóságait, hogy biztosítsák a védőoltások elérhetőségét a társadalom minden csoportja számára. Németországban már azt fontolgatják, hogy 2500 euróval büntetnék azt, aki mem oltja be magát, illetve a gyerekét.

(Képünk illusztráció.)