[{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi Központban.\r

\r

","shortLead":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi...","id":"20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750a2d-c807-467b-88a5-9d774c083d5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","timestamp":"2019. május. 31. 14:12","title":"Ezúttal az Iron Maiden nélkül jön Bruce Dickinson Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné a jelenleginél biztonságosabbá tenni a Chrome böngészőt, ezért a külsős bővítmények fejlesztői felé fordul, hogy a körmükre nézzen.","shortLead":"A Google szeretné a jelenleginél biztonságosabbá tenni a Chrome böngészőt, ezért a külsős bővítmények fejlesztői felé...","id":"20190602_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccbf2c9-cf6b-4da0-9830-c6a9a7d03d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. június. 02. 08:03","title":"Másként működnek majd a Chrome-bővítmények, és ez nagyon jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","shortLead":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","id":"20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6881ccb2-ae36-4172-bab4-c524f18b4160","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Tényleg Robert Pattinson lesz a következő Batman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","shortLead":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","id":"20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b7279-93c2-4120-b0e0-f8f4a543d922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","timestamp":"2019. május. 31. 12:59","title":"25 milliárdos lett a Magyar Suzuki nyeresége, de egy fillér osztalékot sem fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik ugyanis, hogy az egyszer már betiltott Magyar Gárdát újjászervezők ellen miért nem lépnek fel a hatóságok és a kormány.","shortLead":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik...","id":"20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9e7a4-da5e-44cd-92ed-a4092fc707ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","timestamp":"2019. május. 31. 13:17","title":"Nemzeti Légió Szegeden: A romaszervezetek a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén található Mariana-árokban.","shortLead":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán...","id":"20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e2d33-0f59-4496-9960-68797c895c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","timestamp":"2019. június. 01. 12:03","title":"Videón a váratlan felfedezés: különös \"kertekre\" bukkantak a kutatók a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","shortLead":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","id":"20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3eae55-605c-44c8-abdb-3d231a575e42","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","timestamp":"2019. június. 01. 21:40","title":"Kovács Zsófia világkupa-aranyérmes felemáskorláton Koperben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]