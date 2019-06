Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","shortLead":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c17f50-1698-494c-b67c-0be7eaf8fb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","timestamp":"2019. június. 03. 18:16","title":"Dél-koreai búvárok merültek le a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.","shortLead":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele...","id":"20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be896237-9102-42f1-b35a-705b7ba16e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","timestamp":"2019. június. 03. 15:36","title":"Lemond az LMP budapesti alelnöke, amiért a párt felmondta a Puzsérral kötött szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak nagy akkumulátort, hanem az ahhoz passzoló töltési sebességet is megkaphatja a Galaxy Note10.","shortLead":"Nemcsak nagy akkumulátort, hanem az ahhoz passzoló töltési sebességet is megkaphatja a Galaxy Note10.","id":"20190603_gyorstolto_samsung_galaxy_note10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be9e809-bbed-4fe9-9ccd-6ae3cea6531e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_gyorstolto_samsung_galaxy_note10","timestamp":"2019. június. 03. 12:33","title":"Brutális gyorstöltővel érkezhet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne bonyolultabb programokra is ráengedni. A Quake III-ra esett választásuk.","shortLead":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne...","id":"201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54768569-110d-4c9f-8304-587c4e850beb","keywords":null,"link":"/tudomany/201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Megmutatták a mesterséges intelligenciának a Quake 3-at, aztán jött a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","shortLead":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","id":"20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ab779-774d-4271-81a8-ca5675250163","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","timestamp":"2019. június. 03. 21:09","title":"Olcsóbb lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db95bc-31cb-41e9-a4c2-f971b0159f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","timestamp":"2019. június. 04. 10:23","title":"Meghibásodott egy jármű, nem jár az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","shortLead":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","id":"20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99496dd1-53dd-450f-bae9-f29e377f32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","timestamp":"2019. június. 03. 05:19","title":"30 fok és jégeső is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. június. 04. 13:35","title":"Szembenézni a Don Juan-i problémákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]