[{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","shortLead":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","id":"20190603_DS3_Crossback","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302344c-a59a-4403-8615-f58185d75123","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_DS3_Crossback","timestamp":"2019. június. 03. 16:25","title":"7,1 millióról indul nálunk a kisebbik francia prémiumautó, a DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbe21b-4df6-485b-9d92-d27da7b0668c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","timestamp":"2019. június. 02. 18:48","title":"Egy sávon megy csak a forgalom a Parlamentnél a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem feledkezik meg a bizniszről.","shortLead":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem...","id":"20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a876a1-75e6-400c-b05d-2ba91b856dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","timestamp":"2019. június. 03. 12:20","title":"Trump bevásárolni ment Angliába, de sokan nézik gyanakodva a tömött bukszáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","shortLead":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","id":"20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e286e-1220-4bd7-b569-ce14d8d0bc37","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","timestamp":"2019. június. 04. 08:59","title":"Titkos jelentést írtak Bodrogi Gyuláról 1989-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények alapján pártatlan – ez derül ki a hvg.hu-nak átadott bírósági iratból, amiben ezt maga a törvényszék elnöke vallotta be felettesének. Még fel is sorolta név szerint, melyik büntetőbírókat kellene kizárni az eljárásból – erre pont közülük ketten kapták meg az utóbbi évek legátpolitizáltabb büntetőügyét. Alig három hét, és kezdődik a tárgyalás, de a baloldali politikus szerint így eleve nem szabályos, ezért bármilyen ítélet születik, meg fogja tudni támadni.","shortLead":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények...","id":"20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03b030-73ef-488c-9bf6-bf5b77a78a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","timestamp":"2019. június. 04. 11:15","title":"Saját főnökük szerint sem pártatlan bírókkal indul a Czeglédy-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]