Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63c9b7d8-4fd3-486f-a081-5b84fdb5ce08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésénél történt.","id":"20190606_nyerges_vontato_kisteherauto_baleset_soroksari_illatos_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c9b7d8-4fd3-486f-a081-5b84fdb5ce08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7853e07e-9c6d-4235-8237-f1f6d3f7a864","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_nyerges_vontato_kisteherauto_baleset_soroksari_illatos_ut","timestamp":"2019. június. 06. 13:22","title":"Nyerges vontató és kisteherautó ütközött Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","shortLead":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","id":"20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9801cf-3dc4-4735-90a4-cc54ca722388","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","timestamp":"2019. június. 06. 15:09","title":"Amerika kapitány keményen beolvasott a Hetero Pride szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01262ba9-6a65-424d-ae0e-28faeec15056","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.



","shortLead":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.



","id":"20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01262ba9-6a65-424d-ae0e-28faeec15056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a777e1e-e363-43eb-a3a6-e3f6e2f8b84f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","timestamp":"2019. június. 07. 08:59","title":"„Ha fekete vagy és nyíltan meleg, nem nagyon kapsz munkát Hollywoodban” – álltja BillyPorter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Eric Ginsberg nevű újságíró különös játékot hirdetett, aminek hatására arra is fény derült, hogy az Instagram algoritmusa gyakran nem túl pontosan méri fel a felhasználók érdeklődési körét.","shortLead":"Egy Eric Ginsberg nevű újságíró különös játékot hirdetett, aminek hatására arra is fény derült, hogy az Instagram...","id":"20190606_instagram_hirdetesek_erdeklodesi_korok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515052ec-aa30-47ad-944c-afa3bbb4f335","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_instagram_hirdetesek_erdeklodesi_korok","timestamp":"2019. június. 06. 18:03","title":"Egészen furcsa dolgok alapján ajánl hirdetéseket az Instagram, itt ellenőrizheti, önnél mi jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez jutni. ","shortLead":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez...","id":"20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbae21-3282-4210-a64a-1b3075340298","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","timestamp":"2019. június. 06. 14:54","title":"Fontos dolgokra figyelmezteti a NAV a diákmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a bankokhoz fordulnak, ha pénzügyi tanácsra van szükségük, de a barátok és a média tanácsaira is sokan hallgatnak.","shortLead":"A legtöbben a bankokhoz fordulnak, ha pénzügyi tanácsra van szükségük, de a barátok és a média tanácsaira is sokan...","id":"20190606_A_bank_helyett_a_csaladtol_es_baratoktol_varjak_sokan_a_penzugyi_tanacsokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff48071-1fa9-4f41-822d-dbc4975ad961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_A_bank_helyett_a_csaladtol_es_baratoktol_varjak_sokan_a_penzugyi_tanacsokat","timestamp":"2019. június. 06. 12:47","title":"A bank helyett a családtól és barátoktól várják sokan a pénzügyi tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem kaptak indoklást a kutatóhálózatok elvételére.","shortLead":"Továbbra sem kaptak indoklást a kutatóhálózatok elvételére.","id":"20190605_Az_MTA_nem_latja_biztositottnak_a_tudomany_szabadsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93152d7-eafd-4517-be91-ce0536b03ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Az_MTA_nem_latja_biztositottnak_a_tudomany_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 05. 18:25","title":"Az MTA nem látja biztosítottnak a tudomány szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","shortLead":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","id":"20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d41ddd-07a5-4d44-84fb-8ef7e0def679","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"Visszatér Paksra Böde Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]