[{"available":true,"c_guid":"d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","shortLead":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","id":"20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee56644-48db-41ee-9cbf-82c9b91ba7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 13:53","title":"Jön az úszódaru, lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor rendeznének Fed-kupa-döntőt Budapesten. ","shortLead":"Háromszor rendeznének Fed-kupa-döntőt Budapesten. ","id":"20190605_teniszszovetseg_fed_kupa_donto_palyazat_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66306175-70c2-494c-a9e7-ecb4cea21991","keywords":null,"link":"/sport/20190605_teniszszovetseg_fed_kupa_donto_palyazat_tenisz","timestamp":"2019. június. 05. 18:59","title":"Megszólalt a teniszszövetség a 20 milliárdos pályázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén sorozatban találják meg a vandálok a világörökségi épületet.","shortLead":"Idén sorozatban találják meg a vandálok a világörökségi épületet.","id":"20190607_Egy_kamasz_szerint_jo_otlet_volt_belevesni_a_romai_Colosseumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd6f0a4-d047-4ed9-b3d2-b67dd7018eed","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Egy_kamasz_szerint_jo_otlet_volt_belevesni_a_romai_Colosseumba","timestamp":"2019. június. 07. 11:48","title":"Ismét megrongálták a Colosseumot: most egy német kamasznak támadt nagy ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres összegben gondolkodnak, egészen baráti az ár, még ingyenes verzió is van. ","shortLead":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres...","id":"20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06457-bd19-45bc-8f8e-66a56db51eed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","timestamp":"2019. június. 06. 20:03","title":"Megvan, mennyibe kerül a Google nagy okossága, a játékosoknak kitalált Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","shortLead":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","id":"20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a81c8-b61a-4c13-9e87-aacc00b92e4f","keywords":null,"link":"/elet/20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","timestamp":"2019. június. 07. 12:09","title":"115 millió fiúgyermek kényszerül házasságba világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb, hogy alapvetően „kifelé” vagy „befelé” éljük az életünket.","shortLead":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb...","id":"20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99906ffa-630e-4fc6-8b29-8aa6adc4457f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","timestamp":"2019. június. 06. 10:00","title":"Ön a tettek vagy a gondolatok embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek, a rabok sorra nyerik az emiatt indított pereket. A kormány csendben feltámasztotta a börtönépítési projektet, de csak öt helyszínen, és immár az eddig főleg sportprojektekben jeleskedő beruházási ügynökség gondnoksága alatt.","shortLead":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek...","id":"20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5aa1d4-5062-4eac-8c95-62b36c5436fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","timestamp":"2019. június. 06. 16:10","title":"Stadionban erősek, most börtönépítésben is bizonyíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként felépít, a mai globális kultúra pedig élményalapon hálózza be az ifjúságot – Demeter Szilárd, az egykori utcai harcos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója adott interjút a 168 Órának.","shortLead":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként...","id":"20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a1306-32a2-4824-a334-1eda39341743","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","timestamp":"2019. június. 06. 17:39","title":"Demeter Szilárd: \"Minden hatalom célja az értelmiségi holdudvarának jutalmazása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]