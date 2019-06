Hamarosan – a Google-, Facebook-, Twitter-azonosítókhoz hasonlóan – az Apple-ID-nkkal is beléphetünk harmadik fél weboldalára, alkalmazásába – jelentette be Tim Cook a nemrég rendezett fejlesztői konferenciájukon. (A WWDC egyéb bejelentéseiről itt olvashatnak.)

Eggyel több bejelentkezési lehetőség, mi ebben a különleges – kérdezhetnénk, és máris itt a válasz: az Apple szerint ez az azonosítási mód megvédi a felhasználó magánszféráját, mivel nem ad ki tényleges e-mail címet-harmadik félnek, és a személyes adatoknál is csak a legszükségesebbek megadására korlátozódik.

© Apple

Az iOS 13 részeként megjelent bejelentkezési rendszert (Sign in with Apple) úgy alakították ki, hogy lehetőség van az e-mail-cím megadására vagy elrejtésére. Ha a felhasználó ez utóbbit választja, akkor az Apple véletlenszerűen egy egyszer használatos mailcímet hoz létre. Ezt csak az adott alkalmazás (weboldal) használja, és az ide érkező e-maileket az Apple belsőleg küldi el a felhasználó valódi címére. Ha a felhasználó valamiért úgy dönt, hogy nem akar több e-mailt a szóban forgó alkalmazástól, akkor kikapcsolhatja ezt az e-mail-címet. Így akár a spammelő weboldalak is ellehetetleníthetők.

Jelenleg az új funkció bétatesztelése folyik, és hamarosan API-ként (Application Programming Interface) lesz elérhető a fejlesztők számára, akik integrálhatják alkalmazásaikba, weboldalaikba. Az év második felében lesz széles körben elérhető, a felhasználók pedig egyszerűen, nyomon követés nélkül tudnak majd bejelentkezni.

Ez idáig nagyon jó és szép. Azonban – hívja fel a figyelmet a 9to5Mac – van itt egy kis bibi. Pontosabban egy feltétel és egy ajánlás, amit az Apple tett a felhasználók felé. A feltétele az, hogy a fejlesztők (amennyiben az App Store-ba szeretnék tudni alkalmazásukat) kötelesek felajánlani a Sign in with Apple lehetőséget is, amennyiben élnek a Google-, Facebook- vagy Twitter-bejelentkezéssel. Az ajánlás pedig az, hogy azt a bizonyos Sign in with Apple gombot az első helyre, a Google-, Facebook-, Twitter-bejelentkezés fölé tegyék. Ennek azért is van jelentősége, mert a felhasználók általában a legelső opciót választják.

Bár ez utóbbi csak javaslat, azaz nem feltétele az App Store-ba kerülésnek, a fejlesztők egy része bizonyára úgy fogja gondolni, hogy az Apple javaslatainak követése a legbiztosabb módja annak, hogy megszerezzék appjuk számára a jóváhagyást. Ez kockázatos lépés az Apple részéről éppen azokban az időkben, amikor mikroszkóp alá kerül állítólagos versenyellenes gyakorlata.

Ha máskor is tudni szeretne az Apple újításairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.