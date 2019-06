Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","id":"20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81206179-4bfc-4a86-97f2-55d1ad1a129c","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","timestamp":"2019. június. 09. 12:57","title":"Babos Tímea újra Grand Slam-győztes párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta egy interjúban, hogy megtagadják a 44 milliárd eurós összeg kifizetését az EU-nak.","shortLead":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta...","id":"20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa778d1-1ef5-4223-a74d-5eba37387ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 09. 19:28","title":"Ha az angolok nem fizetik ki a Brexit-pénzt, az olyan, mintha az állam csődöt jelenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap estig mindenképpen marad a jó idő.","shortLead":"Vasárnap estig mindenképpen marad a jó idő.","id":"20190608_Marad_a_szep_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ebf53c-8308-4ac7-bb48-970d4a4779da","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Marad_a_szep_ido","timestamp":"2019. június. 08. 16:44","title":"Marad a szép idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A javaslat ellenző megkérdőjelezik a kínai bírósági rendszer tisztességét és átláthatóságát.","shortLead":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné...","id":"20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf24d7a-6a5c-43ba-b312-c0ef57446edb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","timestamp":"2019. június. 09. 13:49","title":"Tízezres tüntetés volt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem hiányosságokra hivatkozva felfüggesztette a Bige Holding Kft. szolnoki műtrágyagyárának működését.\r

\r

","shortLead":"A katasztrófavédelem hiányosságokra hivatkozva felfüggesztette a Bige Holding Kft. szolnoki műtrágyagyárának...","id":"20190608_Felfuggesztettek_a_Bige_Holding_szolnoki_gyaranak_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf03e27-a6af-45c3-b023-2f15286db1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Felfuggesztettek_a_Bige_Holding_szolnoki_gyaranak_mukodeset","timestamp":"2019. június. 08. 21:21","title":"Felfüggesztették a Bige Holding szolnoki gyárának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.","shortLead":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk...","id":"20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e8b04d-8eed-4cd2-9190-c2ae66e659ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. június. 09. 12:35","title":"Itt a friss, hétnapos időjárás előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]