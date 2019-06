Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nagy-Britanniának több tízmilliárd eurót kellene fizetnie, amikor a brexit eredményeként kilép majd az EU-ból, ám a lemondott kormányfő, Theresa May helyéért folytatott verseny fő esélyese, Boris Johnson bejelentette, vissza akarja tartani a kifizetést. Ahogy mondta, „nagyobb egyértelműséget" akar látni brexit-ügyben, és jobb feltételeket akar kiharcolni London számára. A brit kormányfőesélyes nem fizetné ki a brexit válási pénzt Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett 2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig. Montenegróban azonnal hatállyal leváltották az ország labdarúgó válogatottjának szerb nemzetiségű szövetségi kapitányát, Ljubisa Tumbakovicsot, mert a vezető nem volt leülni a kispadra a Koszovó ellen vívott mérkőzésen. A zárt kapuk mögött játszott mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. Koszovó miatt rúgták ki a montenegrói válogatott szerb edzőjét ","shortLead":"Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. Most a Telekom ügyfeleit próbálják csalók átverni Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat. Tilos jelenleg a Duna mentén, Pesttől-Paksig drónozni is A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak. Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok legnagyobb és a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata jött létre. Bejelentették, hogy megalakul a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata