[{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új tanulmány szerint. A valós szám ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét.","shortLead":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új...","id":"20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9c008-9b00-43dd-bfe8-d43917065777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","timestamp":"2019. június. 11. 07:03","title":"Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db094fa8-8022-4b75-a67c-8e5c45252e1b","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","timestamp":"2019. június. 10. 19:43","title":"A Pride előtt lett öngyilkos Philadelphia első meleg főrendőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","shortLead":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","id":"20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae867-8864-4434-b39e-aa74f73789af","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","timestamp":"2019. június. 11. 11:16","title":"Megrendítő képen tisztelegnek a Hableány egyik áldozatának holtteste előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló külső légzsákrendszer remek ötletnek tűnik a biztonság növelésére.","shortLead":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló...","id":"20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853846da-4654-4272-aa6d-41fa50ccd075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","timestamp":"2019. június. 12. 12:21","title":"Már az ütközés előtt felfúvódik ennek az autónak a külső légzsákja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős, prémium változatot készít népszerű böngészőjéből a Mozilla. A jelenlegi tervek szerint pénzért cserébe néhány praktikus szolgáltatást kapnának a felhasználók.","shortLead":"Fizetős, prémium változatot készít népszerű böngészőjéből a Mozilla. A jelenlegi tervek szerint pénzért cserébe néhány...","id":"20190612_fizetos_firefox_premium_funkciok_vpn_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2f676-4044-4787-9501-a0966d7d9c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_fizetos_firefox_premium_funkciok_vpn_tarhely","timestamp":"2019. június. 12. 12:03","title":"Most már biztos: jön a fizetős Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet történetének mostani fordulata között.\r

\r

","shortLead":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet...","id":"20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fdba4-d796-4b55-b5ec-781a5ed8b8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","timestamp":"2019. június. 11. 15:51","title":"\"Az egyenes gerinc megnyugvást ad\" – Ecuadorból üzent Alföldi Róbert az 56-os Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]