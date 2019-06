Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","shortLead":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","id":"20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7b1ca5-e22a-4e2c-894d-445f7b70d2a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","timestamp":"2019. június. 14. 09:16","title":"Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve folyik a Mozillánál a Firefox arculatváltásának előkészítése. Azt mondják, azért van rá szükség, mert a 2003-as piacra dobása óta a program maga is alaposan megváltozott.","shortLead":"Másfél éve folyik a Mozillánál a Firefox arculatváltásának előkészítése. Azt mondják, azért van rá szükség, mert...","id":"20190613_mozilla_uj_firefox_logo_ikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362fd4bb-5621-4e9b-b431-bc719e92de70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_mozilla_uj_firefox_logo_ikon","timestamp":"2019. június. 13. 12:03","title":"Megváltozik a Firefox logója: több tűz, kevesebb róka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","shortLead":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","id":"20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a69afb4-fa60-4420-8264-a472d84095f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","timestamp":"2019. június. 14. 08:32","title":"Azonosítatlan repülő tárgyakat láttak a megtámadott tankhajó matrózai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK. A szerelvények a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbuszra kell szállni.","shortLead":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK...","id":"20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b1bb40-2cd0-42b2-a627-56480df66aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","timestamp":"2019. június. 13. 18:49","title":"Hétvégén indul a nagykörúti villamosfelújítás, az autósok is új közlekedési rendet tanulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi videó mutatja, hogyan is kell ezt elképzelni.","shortLead":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi...","id":"20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41056d8a-7226-452d-867f-94796b70c17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","timestamp":"2019. június. 13. 11:23","title":"Videó: Megnézheti a Microsoft kijelzőit, amelyek tulajdonképpen nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok a kocsmák, ahol a szükséges licenc nélkül közvetítenek mérkőzéseket.","shortLead":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok...","id":"20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff8e6a1-b608-4b1c-a0da-480c90256bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","timestamp":"2019. június. 13. 18:03","title":"Most derült ki, hogy az egyik legnépszerűbb focis alkalmazás lehallgatta a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne kezelésére általában használt gyógyszer hatékony gyógymód lehet a betegségre.","shortLead":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne...","id":"20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601ddb2-0ba3-488a-8c26-8c8256ace603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","timestamp":"2019. június. 14. 08:03","title":"Véletlenül kiderült, mi okozza az érelmeszesedést, sőt gyógyszert is találhattak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]