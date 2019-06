Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","shortLead":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","id":"20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375a124-9479-4ee7-a4b2-102989503012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","timestamp":"2019. június. 14. 10:42","title":"Csernobil után sugárvédelmi egység őrizte Kádárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","shortLead":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","id":"20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8ca748-6169-4a7f-9778-b4affb468e2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","timestamp":"2019. június. 14. 12:32","title":"13 tanácsot és egy videót adott a közútkezelő a nyári M7-es használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","shortLead":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","id":"20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af927f53-5a3f-4bf9-8e26-f7facbbff164","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","timestamp":"2019. június. 14. 17:26","title":"Hat ellenzéki párt és két civil szervezet is összefog Nyíregyházán a közös jelöltekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3320502c-c928-4f14-9dae-b38f7da5baf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sikerül, mehet a Holdra az első nő.","shortLead":"Ha sikerül, mehet a Holdra az első nő.","id":"20190614_2030_milliard_lesz_a_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3320502c-c928-4f14-9dae-b38f7da5baf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac15e25f-4346-45d2-9963-38bb8d88c603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_2030_milliard_lesz_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. június. 14. 13:31","title":"20-30 milliárd lesz a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","shortLead":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","id":"20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f102-a929-4aa7-9aee-83b7db064fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","timestamp":"2019. június. 14. 13:14","title":"Megerősítette a kormány: csak a július után született gyerekek számítanak a hitel elengedésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7824c48e-8c45-4ce1-86e3-ccfe93a22848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök éjszaka történt a tragikus baleset Marcaliban.","shortLead":"Csütörtök éjszaka történt a tragikus baleset Marcaliban.","id":"20190614_Helysegnevtablanak_csapodott_egy_motoros_eletet_vesztette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7824c48e-8c45-4ce1-86e3-ccfe93a22848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fbf4a6-5a26-4a70-9365-7300bc5fb1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Helysegnevtablanak_csapodott_egy_motoros_eletet_vesztette","timestamp":"2019. június. 14. 08:55","title":"Helységnévtáblának csapódott egy motoros, életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]