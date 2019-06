Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","shortLead":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","id":"20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c20ec9-62d9-48e2-968d-acad9ea6ddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","timestamp":"2019. június. 18. 07:22","title":"Ha rendezettebbnek tűnnek a vonatállomások, az nem véletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","shortLead":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","id":"20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263c5fec-d3a5-418b-b5ba-aa8c5e22a803","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","timestamp":"2019. június. 18. 08:58","title":"Egy cinkotai lakásban fogták el a kórházból megszökött nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","shortLead":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","id":"20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e689-698f-425b-b71f-f2dae2536a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","shortLead":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","id":"20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7101f81a-f7d1-483a-a396-e02e5ae730d4","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","timestamp":"2019. június. 16. 14:31","title":"Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették őrizetbe.","shortLead":"Az UEFA korábbi elnökét a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata keretében vették...","id":"20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2300321b-0c63-4820-9666-861126e3089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50fb19-bfe1-48b3-91f6-2a6d6196ffee","keywords":null,"link":"/sport/20190618_michel_platini_orizet_uefa_katar_foci_vb_palyazat","timestamp":"2019. június. 18. 10:27","title":"Őrizetbe vették Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy port kavart egy múlt heti eset, amikor egy állatkerti látogató agyonütött egy teknőst Budapesten. A hírek szerint akadnak még a világon olyanok, akik ugyanúgy nem tisztelik ezeket az állatokat.","shortLead":"Nagy port kavart egy múlt heti eset, amikor egy állatkerti látogató agyonütött egy teknőst Budapesten. A hírek szerint...","id":"20190617_teknos_tojas_vedett_allat_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61578a44-ca50-4aee-9faf-694cb1d41dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_teknos_tojas_vedett_allat_florida","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Téved, ha azt hiszi, csak a magyarok közt akad olyan, aki bántja a teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt – közölte hétfőn este az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hangsúlyozták: a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés...","id":"20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22056a1-8b1b-4d21-bea6-1c3bf43a6f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","timestamp":"2019. június. 17. 23:33","title":"Most derült ki, hogy volt egy kis gond hétvégén a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]