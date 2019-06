Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja. A tiltási hullám hétfőn kezdődött, de még szerda reggel is érkeztek hírek kidobott fiókokról.

Több olvasónk is arról érdeklődött szerda reggel, megjavult-e már a Facebook, ám sajnos nem tudunk megnyugtató válasszal szolgálni nekik: a hétfőn kezdődött tiltáspara még most is érzékelhető.

A csaknem három napja tartó gondra a közösségi oldal továbbra sem adott magyarázatot, miközben az elmúlt órákban újabb felhasználók jelezték: ők is áldozatul estek a furcsa "intézkedésnek". Ráadásul ugyanúgy: az egyik pillanatban még rendben működő profil a későbbiekben elérhetetlenné vált. Több új hibajelzés sorakozik a webes szolgáltatások állapotát figyelő DownDetector oldalán is.

Hogy a tiltások pontosan mi okból kezdődtek, nem ismert, az viszont igen, hogy egyértelműen nem a felhasználók kis részét érintő gondról van szó, az 50 legnagyobb magyar Facebook-oldal is megszenvedi azt.

A Facebook általában pár órával a rendellenes működést követően közleményben tudatja a rendszerhibákat és okait, ehhez képest furcsa, hogy a mostani ügyről még napok múltán sem írtak semmit. De még az alapító, maga Mark Zuckerberg sem: a Facebook-vezér utolsó posztja a szolgáltatás által megálmodott virtuális pénz, a Libra bejelentéséről szól, a Facebook a sajtónak fenntartott oldalán pedig nem jelent meg új tájékoztatás. Ugyanakkor megírtuk: az oldal tudomásunk szerint már vizsgálja a tömegesnek látszó tiltásparát.

Korábban megírtuk azt is: bár a profilok visszakérésére létezik hivatalos út, ezek a mankók közel sem biztos, hogy ebben a helyzetben valóban eredményre vezetnek. Ettől függetlenül érdemes kitölteni a vonatkozó űrlapokat, mert rosszabbat biztos nem csinál senki. A fentebb linkelt cikkünkben az Instagramról törölt fiókok visszaszerzéséhez szükséges útmutatót is beágyaztuk, de ezzel is ugyanaz a helyzet.

A látszólag ok nélküli törölgetésre a kamuhíreket gyártók is lecsaptak, olyan üzenetet raktak össze, ami hajmeresztő dolgokat állít az üggyel összefüggésben. Fontos: egy szó sem igaz belőle, úgyhogy

ne ossza meg, de főleg: ne higgye el.

Ha kíváncsi az ügy fejleményeire, lájkolja, és (ha tudja) kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.