Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b44dc00-f4a5-4f0b-8dcd-8737915d5229","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","timestamp":"2019. június. 18. 12:13","title":"\"Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgurult\" – kijött egy új Koncz Zsuzsa-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc2570-a24d-4640-a8fe-514fbae5bc16","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","timestamp":"2019. június. 18. 16:39","title":"Szürreális alkotás született: valaki összevágta a Csernobil főcímét Jóbarátok-stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","shortLead":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","id":"20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c20ec9-62d9-48e2-968d-acad9ea6ddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","timestamp":"2019. június. 18. 07:22","title":"Ha rendezettebbnek tűnnek a vonatállomások, az nem véletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","shortLead":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","id":"20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05fc5e-dbe0-467c-9e6c-34f104c0e352","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Csigalassúsággal nő a korszerű lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes projektje. Izgalmas jellemzőről van szó.","shortLead":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes...","id":"20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba180b73-dc06-4cff-b078-cd17528f22aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","timestamp":"2019. június. 18. 10:23","title":"Olyan funkciót kaphat a Google telefonja, amellyel végre kitűnhet a vetélytársak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","shortLead":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","id":"20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c744a1ca-08bc-4536-a1f3-f9e205f1887b","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","timestamp":"2019. június. 17. 15:29","title":"Magyar előzetes érkezett Brad Pitt és Tommy Lee Jones sci-fijéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]