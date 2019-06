Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends szolgáltatásáról érkezett egy érdekes esetbeszámoló.

Több hír is megjelent már arról, hogy az Apple okosórájának hála derült fény egy veszélyes szívrendellenességre. Egy mostani is a céghez kötődik, ám ezúttal nem az óra segített valakin, hanem egy új szolgáltatás.

Az Apple június elején zajlott fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be, hogy összevonja a Find My Friends és Find My iPhone szolgáltatásokat, és előbbi néven működteti azt tovább. Az iPadre, iPhone-ra, továbbá Apple Watchra is elérhető programmal térképen kereshetők, merre járnak a családtagok, de a jelek szerint nem csak erre alkalmas.

A történetről az Apple Insider is beszámolt. Mint írták, az egész azzal kezdődött, hogy egy 17 esztendős lány, Macy Smith súlyos autóbalesetet szenvedett az Észak-Karolinában található Mount Airyben. Mivel hosszú idő után sem válaszolt az üzenetekre, illetve a beérkezők telefonokra, édesanyja a legrosszabbra tudott gondolni: a lánnyal történhetett valami.

Catrina Alexander azonban nem esett kétségbe, eszébe jutott az Apple szolgáltatása, amelyet ő és lánya is használnak, így az anya egyből a programhoz fordult. Az app nem csak jól működött, azonnal megmutatta, hol található a lány, aki a baleset után is kocsijában feküdt, ugyanis beszorult, segítség nélkül pedig nem tudott kimászni.

Az anya a szerencsétlenség helyszínére érve azonnal tárcsázta a segélyhívót, majd a kiérkező mentőkkel a legközelebbi kórházba indultak. Macy csodával határos módon nem sérült meg. Az újságíróknak nyilatkozó anya azt mondta, reméli, hogy minden szülő és gyermek telepíti az alkalmazást, mert láthatóan hasznos.

