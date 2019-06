Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","shortLead":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","id":"20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943656b9-bcca-46d6-9ba6-ad6a1b99f3a3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","timestamp":"2019. június. 18. 20:36","title":"Idén is betiltották Isztambulban a meleg méltóság menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi...","id":"20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea6866-06e5-4dd7-a6ca-173af41ef3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","timestamp":"2019. június. 19. 13:36","title":"Több hullámban támad a zivatar, 2-3 centis jég is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","shortLead":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","id":"20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b477137-be06-4474-a3df-a3f45b8aa781","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","timestamp":"2019. június. 19. 12:17","title":"Ambrus Attila: Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, életük végéig rossz emléke lesz rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt nyomoznak a Hableány-baleset ügyében.","shortLead":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fff0b7-dea1-43fd-841d-dd8227461ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","timestamp":"2019. június. 20. 10:56","title":"Nem gyanúsítják cserbenhagyással a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják megbízhatóság alapján. ","shortLead":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják...","id":"20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf57fb68-b1e6-4b25-862e-6ecef523e9b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","timestamp":"2019. június. 20. 13:21","title":"Toplista: a leginkább megbízható villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően.","shortLead":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta...","id":"20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893ae9c8-bbd1-493d-89d6-fa2c2d8d0c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","timestamp":"2019. június. 19. 11:03","title":"Beindultak a találgatások, miután kiderült, hogy nőt küld a NASA a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]